Сборная Украины провела первую тренировку в Испании: вместо легионеров вызвали девять новых игроков (фото)

13 марта сборная Украины в испанском Бенидорме начала подготовку к матчам плей-офф Лиги наций против Бельгии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
Пока в Испании под руководством Сергея Реброва и его тренерского штаба работают только футболисты из УПЛ. Легионеры присоединятся к команде после матчей своих клубов.
Поєдинки Лиги наций состоятся 20 марта в испанской Мурсии (номинально домашний для Украины) и 23 марта в бельгийском Генке. Начало обеих встреч в 21:45.
Заняв второе место в группе B1 Лиги наций, "сине-желтые" вышли в плей-офф за право играть в дивизионе A. Соперником стала сборная Бельгии, которая в свою очередь финишировала третьей в группе А2.
В основной список национальной команды вошли 25 исполнителей, еще шесть игроков попали в резервный.
Вратари:
Защитники:
Полузащитники:
Нападающие:
Резервный список
Чтобы наладить полноценный тренировочный процесс, до 16 марта с главной командой страны будут работать девять футболистов молодежной сборной.
Список футболистов довызванных на тренировочный сбор:
Вратари:
Защитники:
Полузащитники:
Нападающий:
(Фото: УАФ)
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