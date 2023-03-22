Збірна України проведе секретний спаринг перед Англією: що відомо

Контрольний поєдинок за зачиненими дверима проти англійського "Брентфорда" проведе національна команда України. Ані вболівальники, ані представники медіа доступу на матч не отримають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tribuna .

"Синьо-жовті" зіграють спаринг із "Брентфордом" 23 березня. Запланований час старту поєдинку – 19:00 за київським часом.

Про контрольний матч із "бджолами" нібито домовився колишній керманич збірної Олександр Петраков. Торік у серпні він побував у таборі представника АПЛ. Там він зустрівся з коучем "Брентфорда" Франком, поспілкувався з українським хавбеком Ярмолюком і відвідав поєдинок лондонців у чемпіонаті Англії.

В. о. керманича збірної України Руслан Ротань згадав про спаринг проти "Брентфорда" під час прес-конференції у Лондоні. Зокрема, він припустив вихід на позиції в центрі атаки вінгера "Челсі" Михайла Мудрика.

"Завтра в нас товариська гра із "Брентфордом", потрібно подивитися на стан гравців, їхнє розуміння, ключові зв'язки. Зробивши висновки, будемо готуватися до Англії. Але я хочу сказати, що все може бути. Я думаю, що Михайло там може зіграти, у нього є якості центрфорварда", – розповів тренер.

Нинішній сезон – найкращий у новітній історії "Брентфорда". Наразі "бджоли" йдуть на 8-й сходинці АПЛ, маючи в активі 42 очки. Лондонці лише на п'ять пунктів відстають від топ-5 елітного дивізіону.