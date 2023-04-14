Збірна України програла Чехії перший матч кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг

Кубок Біллі Джин Кінг, кваліфікація

Костюк – Вондроушова – 0:2 (2:6, 1:6)

Фундамент майбутньої перемоги чешка заклала в першому геймі. Вона відразу ж розпочала з брейку. Костюк намагалася повернутися до гри, але після набраного пункту на власній подачі програла ще один гейм, хоч і двічі відіграла брейк-пойнт.

Вдала ж гра Вондроушової на своїй подачі не дозволила українці набрати більше двох пунктів за сет. Друга ж партія обернулася повним фіаско української тенісистки. Молода киянка склала зброю за 34 хвилини, вигравши лише один гейм.

Натомість 23-річна чеська тенісистка цього разу оформила три брейки. Ще тричі вона перемогла на власній подачі та вивела збірну Чехії вперед у протистоянні, реалізувавши матч-пойнт із другої спроби.

Згодом інша українка – Катаріна Завацька – спробує відігратися у поєдинку проти Барбори Крейчікової. На суботу ж запланований матч у парному розряді. Даяна Ястремська в дуеті з Людмилою Кіченок намагатимуться зламати опір Кароліни Мухової та Лінди Носкової.