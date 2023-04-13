Світоліна драматично програла в другому колі турніру в К'яссо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

W60 Chiasso 2023, 2-й раунд

Ігнатик – Світоліна – 2:1 (1:6, 6:2, 7:5)

Розпочала українка надпотужно. 28-річна тенісистка виграла 5 геймів поспіль, зокрема тричі – на подачі представниці Румунії. Лише за рахунку 5:0 на власну користь Світоліна дозволила собі трохи розслабитися. Ігнатик навіть оформила зворотний брейк, але відразу ж програла сет.

Закривши партію за 28 хвилин, екс-перша ракетка України спробувала розвинути успіх. Утім, після перемоги в першому геймі другого сету Світоліна поступилася у чотирьох наступних. Одне втрачене на власній подачі очко вона зуміла відіграти в шостому геймі. Та на більше українська тенісистка не замахнулася.

У вирішальному сеті конкуренція досягла максимуму. Світоліна програла перший гейм на власній подачі, але реабілітувалася брейком у шостому. Тут же українка перехопила ініціативу та зі ще одним брейком відірвалася від Ігнатик на два пункти (5:3).

Гандикап виявився доречним, адже Світоліна не реалізувала матч-пойнт у десятому геймі та дозволила румунській тенісистці наблизитися впритул. Та ще й зі своєю подачею. Далі більше – Ігнатик виграла ще два гейми та гарантувала собі мінімум тай-брейк. Та він не знадобився. Українка билася до останнього, відіграла два матч-пойнти, але таки програла...

Раніше екс-перша ракетка України поповнила перелік змагань перед Відкритим чемпіонатом Франції новими ґрунтовими турнірами. Після виступів у К'яссо Світоліна гратиме на турнірах в Оейраші, Сен-Мало, Страсбурзі та Римі. "Ролан Гаррос" же розпочнеться 28 травня.