Збірна України програла Чехії фестивальний матч Ліги націй

Ліга націй, група B1, 2-й тур

Чехія – Україна – 3:2

Голи: Шульц, 21, 45+2, Соучек, 79 (пенальті) – Ванат, 37, Судаков, 84

Зі старту зустрічі обидві команди вирішили не відсиджуватися в обороні. Головний же акцент зробили на довгі закидання. Ефективніше цей інструмент використовували "леви". У дебюті Зелени підключився до атаки, відкрився за спинами оборонців, але не переграв Трубіна.

У відповідь Ванат після перехоплення пробив із входу в штрафний, але поцілив у захисника. На 16-й хвилині простріл із лівого флангу в дотик замкнув Провод – голкіпер збірної України впіймав м'яч на лінії. А на екваторі тайму чехи вийшли вперед, коли Шульц перевів у ворота простріл Соучека після помилки Шапаренка.

"Синьо-жовті" не відразу прийшли до тями. Упродовж певного часу оборона збірної Чехії вправно гасила спроби українців розігнати атаки. Зокрема, удар Зінченка заблокували, а простріл Мудрика вчасно винесли подалі. На 35-й хвилині за господарів зіграла поперечина, коли Забарний замкнув навіс із кутового.

Тиск української збірної наростав. Зрештою, підопічні Сергія Реброва досягли свого на 37-й хвилині. Шапаренко опинився ліворуч в атаці та виконав подачу в штрафний майданчик, де Ванат головою оформив прем'єрний гол у футболці національної команди – 1:1!

Пропущений м'яч став для чеських футболістів сигналом до підняття темпу. Ось Черни наважився на дальній постріл – м'яч пройшов поруч зі стійкою. Знову вийти вперед допоміг стандарт у доданий арбітром час. Метушня "синьо-жовтих" біля воріт Трубіна обернулася класним ударом Шульца під дальню стійку.

З початком другої половини збірна України перехопила ініціативу. "Леви" перестали встигати за підопічними Реброва, тож почали збирати букет жовтих карток. З'явилися і моменти. Упродовж однієї атаки могли забити Мудрик і Миколенко. Перший не зумів акцентовано пробити бісіклетою, а добивання другого заблокував оборонець.

На 64-й хвилині Ванат головою пробив повз ворота після навісу Зінченка. Змінити перебіг подій тренерський штаб "синьо-жовтих" спробував за допомогою замін. У середині другої половини Циганков і Судаков замінили Ярмоленка та Шапаренка відповідно. Пізніше з'явилися ще й Маліновський з Яремчуком.

Класний момент створив і змарнував Мудрик. Вінгер на швидкості влетів у штрафний майданчик, але з перспективної позиції відправив м'яч повз дальню стійку. Та ключовий момент незабаром трапився біля протилежних воріт.

Той же Мудрик на межі фолу зіграв проти Хори. Арбітр порушення не вгледів, але судді VAR запросили його переглянути повтор. Як виявилося, зацікавив бригаду інший епізод – м'яч влучив у руку Матвієнка під час верхової боротьби. Рефері призначив одинадцятиметровий, а Соучек упевнено виконав вирок.

Українці не кинули грати. На 84-й хвилині команда Реброва відквитала один гол, а організували його ті, хто з'явився з лави запасних. Циганков виконав навіс із правого флангу, а Судаков у ролі центрфорварда головою замкнув дальню стійку – 3:2.

Тут же ледь не зрівняв рахунок Піхальонок, який щойно вийшов на поле. Мудрик віддав передачу хавбеку київського "Динамо" в центр штрафного, а той в оточенні суперників зміг проштовхнути м'яч у напрямку воріт. Проте, Коварж зумів парирувати удар українця.

Фінальний штурм збірної України тримав у напрузі до останніх секунд. Утім, зрівняти рахунок гості так і не зуміли. Отже, підопічні Реброва стартували в новому сезоні Ліги націй з двох поразок поспіль. Наступний поєдинок відбудеться в жовтні.