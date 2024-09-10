Хет-трики в Любляні та Ізмірі, перша перемога Франції: що сталося у Лізі націй

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

"Скуадра Адзурра" на виїзді розібралася з Ізраїлем. Повели італійці під завісу першого тайму – Дімарко подав із кута штрафного майданчика, а Фраттезі замкнув навіс головою. У другій половині подвоїв перевагу збірної Італії Кін, зігравши на добиванні після удару Распадорі. На останній хвилині Абу Фані підсолодив господарям гіркоту поразки класним ударом другим темпом після стандарту.

Тим часом французька збірна переграла Бельгію. На 29-й хвилині відкрив рахунок Коло Муані, завершивши з меж штрафного затяжну атаку "триколірних". Закріпив перевагу збірної Франції після перерви Дембеле. Він прийняв м'яч на куті штрафного, пішов убік від двох оборонців і потужно пробив під поперечину. Перемога дозволила команді Дідьє Дешама наздогнати бельгійців (по 3 очки).

Сольний номер у столиці Словенії виконав Шешко. Форвард німецького РБ "Лейпциг" оформив усі три м'ячі зустрічі зі збірною Казахстану. Спершу він самотужки переграв усю оборону гостей та елегантно підсік м'яч над воротарем. Потім Шешко зіграв на добиванні після проходу Стояновіча. А в другому таймі нападник головою замкнув дальню стійку після навісу зі штрафного.

Хет-трик оформив і турок Актюркоглу. Вінгер лісабонської "Бенфіки" відкрив рахунок у дебюті, проштовхнувши м'яч у кут воріт. Утім, у середині тайму Ісландія зрівняла рахунок зусиллями Палссона після кутового. Актюркоглу повернувся до справи після перерви. Спершу він розкішно поклав під дальню стійку з-за меж штрафного, а потім елегантно реалізував вихід віч-на-віч із голкіпером.