Сборная Украины проиграла Чехии фестивальный матч Лиги наций

Лига наций, группа B1, 2-й тур

Чехия – Украина – 3:2

Голы: Шульц, 21, 45+2, Соучек, 79 (пенальти) – Ванат, 37, Судаков, 84

Со старта встречи обе команды решили не отсиживаться в обороне. Главный же акцент сделали на длинные забросы. Более эффективно этот инструмент использовали "львы". В дебюте Зелены подключился к атаке, открылся за спинами защитников, но не обыграл Трубина.

В ответ Ванат после перехвата пробил со входа в штрафную, но попал в защитника. На 16-й минуте прострел с левого фланга в касание замкнул Провод – голкипер сборной Украины поймал мяч на линии. А на экваторе тайма чехи вышли вперед, когда Шульц перевел в ворота прострел Соучека после ошибки Шапаренко.

"Сине-желтые" не сразу пришли в себя. В течение некоторого времени оборона сборной Чехии умело гасила попытки украинцев разогнать атаки. В частности, удар Зинченко заблокировали, а прострел Мудрика вовремя вынесли подальше. На 35-й минуте за хозяев сыграла перекладина, когда Забарный замкнул навес с углового.

Давление украинской сборной нарастало. В конце концов подопечные Сергея Реброва достигли своего на 37-й минуте. Шапаренко оказался слева в атаке и выполнил подачу в штрафную, где Ванат головой оформил премьерный гол в футболке национальной команды – 1:1!

Пропущенный мяч стал для чешских футболистов сигналом к поднятию темпа. Вот Черны отважился на дальний выстрел – мяч прошел рядом со штангой. Снова выйти вперед помог стандарт в добавленное арбитром время. Суета "сине-желтых" у ворот Трубина обернулась классным ударом Шульца под дальнюю штангу.

С началом второй половины сборная Украины перехватила инициативу. "Львы" перестали успевать за подопечными Реброва, поэтому начали собирать букет желтых карточек. Появились и моменты. В течение одной атаки могли забить Мудрик и Миколенко. Первый не смог акцентированно пробить бисиклетой, а добивание второго заблокировал защитник.

На 64-й минуте Ванат головой пробил мимо ворот после навеса Зинченко. Изменить ход событий тренерский штаб "сине-желтых" попытался с помощью замен. В середине второй половины Цыганков и Судаков заменили Ярмоленко и Шапаренко соответственно. Позже появились еще и Малиновский с Яремчуком.

Классный момент создал и упустил Мудрик. Вингер на скорости влетел в штрафную, но с перспективной позиции отправил мяч мимо дальней штанги. Но ключевой момент вскоре случился у противоположных ворот.

Тот же Мудрик на грани фола сыграл против Хоры. Арбитр нарушения не увидел, но судьи VAR пригласили его посмотреть повтор. Как оказалось, заинтересовал бригаду другой эпизод – мяч попал в руку Матвиенко во время верховой борьбы. Рефери назначил одиннадцатиметровый, а Соучек уверенно исполнил приговор.

Украинцы не бросили играть. На 84-й минуте команда Реброва отквитала один гол, а организовали его появившиеся со скамейки запасных. Цыганков выполнил навес с правого фланга, а Судаков в качестве центрфорварда головой замкнул дальнюю штангу – 3:2.

Тут же едва не сравнял счет только что вышедший на поле Пихаленок. Мудрик отдал передачу хавбеку киевского "Динамо" в центр штрафной, а тот в окружении соперников смог протолкнуть мяч в направлении ворот. Однако Коварж сумел парировать удар украинца.

Финальный штурм сборной Украины держал в напряжении до последних секунд. Впрочем, сравнять счет гости так и не сумели. Итак, подопечные Реброва стартовали в новом сезоне Лиги наций с двух поражений подряд. Следующий поединок состоится в октябре.