Збірна України прибула в Торонто для участі в Canadian Shield: де і коли дивитися матчі

Хто поїхав до Канади

Частина команди Сергія Реброва розпочала свій шлях до Канади на київському центральному вокзалі. А вже у Варшаві "синьо-жовті" зібралися всі разом і вилетіли до Північної Америки. Всього до Торонто прибули 24 футболісти.

Склад збірної України:

Воротарі:

Андрій Лунін ("Реал", Іспанія)

Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія)

Дмитро Різник ("Шахтар")

Захисники:

Микола Матвієнко ("Шахтар")

Валерій Бондар ("Шахтар")

Олександр Тимчик ("Динамо")

Богдан Михайліченко ("Полісся")

Олександр Мартинюк ("Олександрія")

Ілля Забарний ("Борнмут", Англія)

Максим Таловєров ("Плімут", Англія)

Євген Чеберко ("Коламбус Крю", США)

Півзахисники:

Микола Шапаренко ("Динамо")

Микола Михайленко ("Динамо")

Олександр Піхальонок ("Динамо")

Владислав Кабаєв ("Динамо")

Георгій Судаков ("Шахтар")

Єгор Назарина ("Шахтар")

Артем Бондаренко ("Шахтар")

Олексій Гуцуляк ("Полісся")

Іван Калюжний ("Олександрія")

Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія)

Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія)

Олександр Зубков ("Трабзонспор", Туреччина)

Нападник:

Роман Яремчук ("Олімпіакос", Греція)

"Синьо-жовті" у дорозі (фото: УАФ)

Canadian Shield: особливості турніру

У змаганні візьмуть участь чотири збірні, найбільший рейтинг з яких має команда України.

Склад учасників турніру:

Україна – 25 місце в рейтингу ФІФА

Канада – 30

Кот-д'Івуар – 41

Нова Зеландія – 86

Загалом буде проведено чотири поєдинки Кожна команда зіграє лише з двома суперниками.

Матчі збірної України (за київським часом)

7 червня, 22:30, Канада – Україна

10 червня, 00:00, Нова Зеландія – Україна

Турнірна система передбачає нарахування 3-х очок за перемогу в основний час та 2-х – у серії післяматчевих пенальті. Відповідно, за поразку по пенальті команда отримає 1 бал, а в основний час – 0.

У кожному матчі буде визначено переможця: у разі нічиєї в основний час, одразу пробиватимуться пенальті. Чемпіоном стане команда, яка набере найбільше очок за підсумками всіх матчів.

Збірна України в своїй історії одного разу вже зустрічалась з Канадою. Поєдинок, що відбувся 8 жовтня 2010 року в Києві приніс нічию – 2:2.

А от з Новою Зеландією "синьо-жовті" зіграють уперше. Також це буде дебютне протистояння українців з представником Конфедерації футболу Океанії.

Де дивитися матчі

Прямі трансляції матчів "синьо-жовтих" у Канаді будуть доступні на медіасервісі MEGOGO, а також безкоштовно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в Т2 і кабельних мережах.