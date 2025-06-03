Збірна України прибула в Торонто для участі в Canadian Shield: де і коли дивитися матчі

Національна збірна України прилетіла до Торонто, де візьме участь у міжнародному турнірі Canadian Shield.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Української асоціації футболу.
Частина команди Сергія Реброва розпочала свій шлях до Канади на київському центральному вокзалі. А вже у Варшаві "синьо-жовті" зібралися всі разом і вилетіли до Північної Америки. Всього до Торонто прибули 24 футболісти.
Склад збірної України:
Воротарі:
Захисники:
Півзахисники:
Нападник:
"Синьо-жовті" у дорозі (фото: УАФ)
У змаганні візьмуть участь чотири збірні, найбільший рейтинг з яких має команда України.
Склад учасників турніру:
Загалом буде проведено чотири поєдинки Кожна команда зіграє лише з двома суперниками.
Матчі збірної України (за київським часом)
Турнірна система передбачає нарахування 3-х очок за перемогу в основний час та 2-х – у серії післяматчевих пенальті. Відповідно, за поразку по пенальті команда отримає 1 бал, а в основний час – 0.
У кожному матчі буде визначено переможця: у разі нічиєї в основний час, одразу пробиватимуться пенальті. Чемпіоном стане команда, яка набере найбільше очок за підсумками всіх матчів.
Збірна України в своїй історії одного разу вже зустрічалась з Канадою. Поєдинок, що відбувся 8 жовтня 2010 року в Києві приніс нічию – 2:2.
А от з Новою Зеландією "синьо-жовті" зіграють уперше. Також це буде дебютне протистояння українців з представником Конфедерації футболу Океанії.
Прямі трансляції матчів "синьо-жовтих" у Канаді будуть доступні на медіасервісі MEGOGO, а також безкоштовно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в Т2 і кабельних мережах.
Раніше збірна Канади назвала склад, яким зіграє проти України.
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