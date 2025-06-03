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Сборная Украины прибыла в Торонто для участия в Canadian Shield: где и когда смотреть матчи

Фото: Сборная Украины уже в Торонто (УАФ)
Автор: Андрей Костенко

Национальная сборная Украины прилетела в Торонто, где примет участие в международном турнире Canadian Shield.

Кто поехал в Канаду

Часть команды Сергея Реброва начала свой путь в Канаду на киевском центральном вокзале. А уже в Варшаве "сине-желтые" собрались все вместе и вылетели в Северную Америку. Всего в Торонто прибыли 24 футболиста.

Состав сборной Украины:

Вратари:

  • Андрей Лунин ("Реал", Испания)
  • Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия)
  • Дмитрий Ризнык ("Шахтер")

Защитники:

  • Николай Матвиенко ("Шахтер")
  • Валерий Бондарь ("Шахтер")
  • Александр Тымчик ("Динамо")
  • Богдан Михайличенко ("Полесье")
  • Александр Мартынюк ("Александрия")
  • Илья Забарный ("Борнмут", Англия)
  • Максим Таловеров ("Плимут", Англия)
  • Евгений Чеберко ("Коламбус Крю", США)

Полузащитники:

  • Николай Шапаренко ("Динамо")
  • Николай Михайленко ("Динамо")
  • Александр Пихаленок ("Динамо")
  • Владислав Кабаев ("Динамо")
  • Георгий Судаков ("Шахтер")
  • Егор Назарина ("Шахтер")
  • Артем Бондаренко ("Шахтер")
  • Алексей Гуцуляк ("Полесье")
  • Иван Калюжный ("Александрия")
  • Виктор Цыганков ("Жирона", Испания)
  • Александр Зинченко ("Арсенал", Англия)
  • Александр Зубков ("Трабзонспор", Турция)

Нападающий:

  • Роман Яремчук ("Олимпиакос", Греция)

"Сине-желтые" в пути (фото: УАФ)

Canadian Shield: особенности турнира

В соревновании примут участие четыре сборные, наибольший рейтинг из которых имеет команда Украины.

Состав участников турнира:

  • Украина - 25 место в рейтинге ФИФА
  • Канада - 30
  • Кот-д'Ивуар - 41
  • Новая Зеландия - 86

Всего будет проведено четыре поединка Каждая команда сыграет только с двумя соперниками.

Матчи сборной Украины (по киевскому времени)

  • 7 июня, 22:30, Канада - Украина
  • 10 июня, 00:00, Новая Зеландия - Украина

Турнирная система предусматривает начисление 3-х очков за победу в основное время и 2-х - в серии послематчевых пенальти. Соответственно, за поражение по пенальти команда получит 1 балл, а в основное время - 0.

В каждом матче будет определен победитель: в случае ничьей в основное время, сразу будут пробиваться пенальти. Чемпионом станет команда, которая наберет больше всего очков по итогам всех матчей.

Сборная Украины в своей истории однажды уже встречалась с Канадой. Поединок, состоявшийся 8 октября 2010 года в Киеве принес ничью - 2:2.

А вот с Новой Зеландией "сине-желтые" сыграют впервые. Также это будет дебютное противостояние украинцев с представителем Конфедерации футбола Океании.

Где смотреть матчи

Прямые трансляции матчей "сине-желтых" в Канаде будут доступны на медиасервисе MEGOGO, а также бесплатно на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в Т2 и кабельных сетях.

Ранее сборная Канады назвала состав, которым сыграет против Украины.

Также рассказали, кто самый дорогой украинец в АПЛ прямо сейчас.

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ФутболСергей Ребров