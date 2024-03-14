Збірна України полетіла в Іспанію з несподіваними новобранцями

"Синьо-жовті" вирушили на Піренеї для підготовки до матчів плей-офф кваліфікації за місце на Євро-2024. У півфіналі міні-турніру збірна України 21 березня зустрінеться з Боснією і Герцеговиною.

До обойми Реброва наразі входять представники української Прем'єр-ліги. Зокрема, тренувальний збір розпочнуть 7 "динамівців" (Бущан, Караваєв, Попов, Тимчик, Шапаренко, Бражко, Ванат) та 6 "гірників" (Матвієнко, Конопля, Бондар, Зубков, Судаков, Сікан). Компанію їм складуть шестеро виконавців збірної України U-21.

Тренерський штаб "синьо-жовтих" вирішив залучити до занять трьох представників київського "Динамо" (воротар Нещерет, оборонець Вівчаренко та півзахисник Волошин), двох представників "Дніпра-1" (хавбеки Рубчинський та Очеретько) та центрбека луганської "Зорі" Батагова. Вони перебуватимуть у таборі першої команди країни, допоки до нього поступово не приїдуть легіонери.

Україна та Євро-2024

Збірна України посіла 3-тє місце у відбірковій групі до Євро-2024, поступившись Англії та Італії. Утім, "синьо-жовті" отримали шанс здобути путівку на форум через плей-офф Ліги націй, де потрібно здолати двох суперників. Перший – Боснія і Герцеговина, а другий – переможець протистояння Ізраїлю та Ісландії.

Якщо збірна України здолає двох суперників, то потрапить на чемпіонат Європи. Там переможець шляху B Ліги націй змагатиметься в групі E. Тріо суперників визначили раніше – збірні Бельгії, Словаччини та Румунії.

Турнір прийме Німеччина на десяти стадіонах. Змагання триватимуть місяць – із 14 червня до 14 липня. Матч-відкриття відбудеться на "Альянц Арені" в Мюнхені, а фінал – на берлінському "Олімпіаштадіоні". Також поєдинки чемпіонату Європи приймуть Гамбург, Гельзенкірхен, Дортмунд, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг, Франкфурт-на-Майні.