Сборная Украины улетела в Испанию с неожиданными новобранцами

"Сине-желтые" отправились на Пиренеи для подготовки к матчам плей-офф квалификации за место на Евро-2024. В полуфинале мини-турнира сборная Украины 21 марта встретится с Боснией и Герцеговиной.

В обойму Реброва пока входят представители украинской Премьер-лиги. В частности, тренировочный сбор начнут 7 "динамовцев" (Бущан, Караваев, Попов, Тымчик, Шапаренко, Бражко, Ванат) и 6 "горняков" (Матвиенко, Конопля, Бондарь, Зубков, Судаков, Сикан). Компанию им составят шесть исполнителей сборной Украины U-21.

Тренерский штаб "сине-желтых" решил привлечь к занятиям трех представителей киевского "Динамо" (вратарь Нещерет, защитник Вивчаренко и полузащитник Волошин), двух представителей "Днепра-1" (хавбеки Рубчинский и Очеретько) и центрбека луганской "Зари" Батагова. Они будут находиться в лагере первой команды страны, пока в него постепенно не приедут легионеры.

Украина и Евро-2024

Сборная Украины заняла 3-е место в отборочной группе к Евро-2024, уступив Англии и Италии. Впрочем, "сине-желтые" получили шанс завоевать путевку на форум через плей-офф Лиги наций, где нужно одолеть двух соперников. Первый – Босния и Герцеговина, а второй – победитель противостояния Израиля и Исландии.

Если сборная Украины преодолеет двух соперников, то попадет на чемпионат Европы. Там победитель пути B Лиги наций будет соревноваться в группе E. Трио соперников определили ранее – сборные Бельгии, Словакии и Румынии.

Турнир примет Германия на десяти стадионах. Соревнования продлятся месяц – с 14 июня по 14 июля. Матч-открытие состоится на "Альянце Арене" в Мюнхене, а финал – на берлинском "Олимпиаштадионе". Также поединки чемпионата Европы примут Гамбург, Гельзенкирхен, Дортмунд, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг, Франкфурт-на-Майне.