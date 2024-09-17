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Збірна України з пляжного футболу отримала суперників у відборі до ЧС-2025

Фото: "Синьо-жовті" перед одним із поєдинків (Facebook/Асоціація пляжного футболу України)
Автор: Антон Федорців

Національна команда України дізналася двох із трьох опонентів у кваліфікації до чемпіонату світу 2025 року з пляжного футболу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

"Синьо-жовті" за результатами жеребкування потрапили в групу F. Там суперниками збірної України будуть збірні Польщі та Норвегії. Третій опонент визначиться пізніше.

Загалом функціонери сформували 6 груп по чотири команди в кожній. Квота Європи на прийдешній Мундіаль – 4 збірні. Відбірковий турнір відбудеться цьогоріч в іспанському Кадісі. Кваліфікація триватиме з 4 по 13 жовтня.

ЧС-2025 приймуть Сейшельські острови. Турнір відбудеться 1-11 травня. У фінальній частині позмагаються 16 національних команд, а захищатиме титул чемпіонів планети.

Збірна України з пляжного футболу на чемпіонатах світу

"Синьо-жовті" дебютували на Мундіалі в 2005 році. Тоді національна команда посіла 6-те місце, що досі залишається найкращим результатом.

Востаннє Україна виступила на ЧС-2013. "Синьо-жовті" вилетіли після групового етапу турніру. Цьогоріч національна команда повинна була взяти участь в чемпіонаті світу, але відмовилася через допуск збірної Білорусі.

 

До слова, раніше оцінили шанси збірної України виграти групу Ліги націй 2024/25.

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Збірна України