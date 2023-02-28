Збірна України отримала тимчасового тренера: він поєднуватиме три посади

41-річний фахівець став в. о. головного тренера "синьо-жовтих". На посаді він працюватиме тимчасово, поки не призначать постійного керманича збірної.

Відтепер Ротань поєднуватиме три посади. Ще з 2018 року він тренує молодіжну збірну України, а взимку став головним тренером "Олександрії". Національною командою він керуватиме до старту співпраці УАФ із Сергієм Ребровим.

Виконком асоціації затвердив пропозицію комітету національних збірних команд УАФ щодо перемовин із колишнім керманичем київського "Динамо". Реброву запропонують тренувати "синьо-жовтих" до літа 2024 року з можливістю пролонгації за взаємною згодою ще на 2 роки.

Ротань розпочав тренерську кар'єру з посади асистента В'ячеслава Шевчука в донецькому "Олімпіку". Збірну України U-21 він вивів на Євро-2023. Фінальний турнір відбудеться у червні. Ротань-футболіст провів 100 матчів у футболці національної команди, в яких забив 8 м'ячів.

26 березня збірна України проведе стартовий матч відбору до Євро-2024. Суперником "синьо-жовтих" стане Англія. До кінця контракту Реброва з еміратським "Аль-Айном" (30 червня) національна команда проведе ще два матчі – проти Північної Македонії (16 червня) та Мальти (19 червня).