Сборная Украины получила временного тренера: он будет совмещать три должности

41-летний специалист стал и. о. главного тренера "сине-желтых". В должности он будет работать временно, пока не назначат постоянного наставника сборной.

Теперь Ротань будет совмещать три должности. Еще с 2018 года он тренирует молодежную сборную Украины, а зимой стал главным тренером "Александрии". Национальной командой он будет руководить до старта сотрудничества УАФ с Сергеем Ребровым.

Исполком ассоциации утвердил предложение комитета национальных сборных команд УАФ по поводу переговоров с бывшим наставником киевского "Динамо". Реброву предложат тренировать "сине-желтых" до лета 2024 года с возможностью пролонгации по взаимному согласию еще на 2 года.

Ротань начал тренерскую карьеру с должности ассистента Вячеслава Шевчука в донецком "Олимпике". Сборную Украины U-21 он вывел на Евро-2023. Финальный турнир состоится в июне. Ротань-футболист провел 100 матчей в футболке национальной команды, в которых забил 8 мячей.

26 марта сборная Украины проведет стартовый матч отбора к Евро-2024. Соперником "сине-желтых" станет Англия. До конца контракта Реброва с эмиратским "Аль-Айном" (30 июня) национальная команда проведет еще два матча – против Северной Македонии (16 июня) и Мальты (19 июня).