Збірна України отримала суперників у відборі на Євробаскет-2025

У німецькому Мюнхені відбулося жеребкування відбору на Євробаскет-2025. За результатами заходу сформували 8 груп по чотири команди.

Збірна України потрапила до квартету A. Там суперниками "синьо-жовтих" стануть збірні Словенії, Ізраїлю та Португалії. На чемпіонат Європи вийде трійка сильніших команд. Календар кваліфікації ФІБА оголосить незабаром.

Відбір на Євробаскет-2025 розпочнеться взимку 2024 року. Кваліфікаційні матчі європейські збірні зіграють у трьох вікнах: 19-24 лютого та 18-26 листопада 2024-го, а також 17-25 лютого 2025 року. Кожна збірна проведе по два матчі за вікно.

Євробаскет-2025 відбудеться в чотирьох країнах. Господарями турніру стануть Латвія, Кіпр, Фінляндія і Польща. Найкращим результатом збірної України на чемпіонатах Європи залишається 6-те місце на Євробаскеті-2013.