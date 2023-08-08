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Збірна України отримала суперників у відборі на Євробаскет-2025

Фото: "Синьо-жовті" на Євробаскеті-2022 (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорців

Національна команда України з баскетболу дізналася опонентів у кваліфікації до чемпіонату Європи 2025 року. Підопічні Віталія Степановського потрапили до групи A.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на FIBA - The Basketball Channel.

У німецькому Мюнхені відбулося жеребкування відбору на Євробаскет-2025. За результатами заходу сформували 8 груп по чотири команди.

Збірна України потрапила до квартету A. Там суперниками "синьо-жовтих" стануть збірні Словенії, Ізраїлю та Португалії. На чемпіонат Європи вийде трійка сильніших команд. Календар кваліфікації ФІБА оголосить незабаром.

Відбір на Євробаскет-2025 розпочнеться взимку 2024 року. Кваліфікаційні матчі європейські збірні зіграють у трьох вікнах: 19-24 лютого та 18-26 листопада 2024-го, а також 17-25 лютого 2025 року. Кожна збірна проведе по два матчі за вікно.

Євробаскет-2025 відбудеться в чотирьох країнах. Господарями турніру стануть Латвія, Кіпр, Фінляндія і Польща. Найкращим результатом збірної України на чемпіонатах Європи залишається 6-те місце на Євробаскеті-2013.

До слова, напередодні збірна України програла Нідерландам спаринг у Ризі.

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Збірна УкраїниБаскетбол