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Сборная Украины получила соперников по отбору на Евробаскет-2025

Фото: "Сине-желтые" на Евробаскете-2022 (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Украины по баскетболу узнала оппонентов в квалификации к чемпионату Европы 2025 года. Подопечные Виталия Степановского попали в группу A.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FIBA - The Basketball Channel.

В немецком Мюнхене состоялась жеребьевка отбора к Евробаскету-2025. По результатам мероприятия сформировали 8 групп по четыре команды.

Сборная Украины попала в квартет A. Там соперниками "сине-желтых" станут сборные Словении, Израиля и Португалии. На чемпионат Европы выйдет тройка сильнейших команд. Календарь квалификации ФИБА объявит скоро.

Отбор на Евробаскет-2025 начнется зимой 2024 года. Квалификационные матчи европейские сборные сыграют в трех окнах: 19-24 февраля и 18-26 ноября 2024-го, а также 17-25 февраля 2025 года. Каждая сборная проведет по два матча за окно.

Евробаскет-2025 пройдет в четырех странах. Хозяевами турнира станут Латвия, Кипр, Финляндия и Польша. Лучшим результатом сборной Украины на чемпионатах Европы остается 6-е место на Евробаскете-2013.

К слову, накануне сборная Украины проиграла Нидерландам спарринг в Риге.

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