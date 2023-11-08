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Збірна України оголосила склад на матч проти Італії: є дебютанти

Київ, Середа 08 листопада 2023 14:04
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Збірна України оголосила склад на матч проти Італії: є дебютанти Фото: Сергій Ребров підготував кадрові сюрпризи (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Тренерський штаб національної команди України на чолі зі Сергієм Ребровим оголосив список футболістів, які готуватимуться до вирішального поєдинку кваліфікації до Євро-2024 проти збірної Італії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

До лав "синьо-жовтих" викликали 26 виконавців. Серед них – оборонець київського "Динамо" Владислав Дубінчак і центрбек австрійського ЛАСКа Максим Таловєров. Обидва вперше приїдуть у табір збірної.

Ребров загалом покладається на перевірених бійців. Зокрема, готуватимуться до протистояння з італійцями і легіонери з Англії (Миколенко, Забарний, Зінченко, Мудрик), Іспанії (Циганков, Довбик, Яремчук), Італії (Маліновський) та Португалії (Трубін). Потрапили до складу й лідери донецького "Шахтаря".

Головні зміни пов'язані з "Динамо". Хавбек Віталій Буяльський та форвард Владислав Ванат опинилися лише в резервному списку. Натомість після паузи отримав виклик у першу команду нападник "Шахтаря" Данило Сікан.

Склад збірної України на листопадовий матч кваліфікації до Євро-2024:

Воротарі: Бущан, Трубін, Різник

Захисники: Матвієнко, Конопля, Бондар, Тимчик, Дубінчак, Миколенко, Забарний, Сваток, Таловєров

Півзахисники: Степаненко, Судаков, Зубков, Назарина, Караваєв, Зінченко, Циганков, Мудрик, Сидорчук, Маліновський, Піхальонок

Нападники: Довбик, Яремчук, Сікан

Резервний список: Попов, Буяльський, Ванат, Русин

Збірна України оголосила склад на матч проти Італії: є дебютанти

Українська збірна в очному протистоянні з італійцями визначить долю другої путівки на Євро-2024 від групи C. Наразі "синьо-жовті" набрали 13 очок, зігравши 7 поєдинків. Натомість збірна Італії записала в актив 10 пунктів після шести матчів. Переможцем квінтету стала Англія.

До слова, раніше Україна піднялася на дві позиції в рейтингу ФІФА за жовтень.

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