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Сборная Украины объявила состав на матч против Италии: есть дебютанты

Киев, Среда 08 ноября 2023 14:04
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Сборная Украины объявила состав на матч против Италии: есть дебютанты Фото: Сергей Ребров подготовил кадровые сюрпризы (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Тренерский штаб национальной команды Украины во главе с Сергеем Ребровым объявил список футболистов, которые будут готовиться к решающему поединку квалификации к Евро-2024 против сборной Италии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

В ряды "сине-желтых" вызвали 26 исполнителей. Среди них – защитник киевского "Динамо" Владислав Дубинчак и центрбек австрийского ЛАСКа Максим Таловеров. Оба впервые приедут в лагерь сборной.

Ребров в целом полагается на проверенных бойцов. В частности, будут готовиться к противостоянию с итальянцами и легионеры из Англии (Миколенко, Забарный, Зинченко, Мудрик), Испании (Цыганков, Довбик, Яремчук), Италии (Малиновский) и Португалии (Трубин). Попали в состав и лидеры донецкого "Шахтера".

Главные перемены связаны с "Динамо". Хавбек Виталий Буяльский и форвард Владислав Ванат оказались только в резервном списке. Зато после паузы получил вызов в первую команду нападающий "Шахтера" Даниил Сикан.

Состав сборной Украины на ноябрьский матч квалификации к Евро-2024:

Вратари: Бущан, Трубин, Ризнык

Защитники: Матвиенко, Конопля, Бондарь, Тымчик, Дубинчак, Миколенко, Забарный, Сваток, Таловеров

Полузащитники: Степаненко, Судаков, Зубков, Назарина, Караваев, Зинченко, Цыганков, Мудрик, Сидорчук, Малиновский, Пихаленок

Нападающие: Довбик, Яремчук, Сикан

Резервный список: Попов, Буяльский, Ванат, Русин

Сборная Украины объявила состав на матч против Италии: есть дебютанты

Украинская сборная в очном противостоянии с итальянцами определит судьбу второй путевки на Евро-2024 от группы C. В настоящее время "сине-желтые" набрали 13 очков, сыграв 7 поединков. Зато сборная Италии записала в актив 10 пунктов после шести матчей. Победителем квинтета стала Англия.

К слову, ранее Украина поднялась на две позиции в рейтинге ФИФА за октябрь.

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