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Збірна України оголосила склад команд на етап Кубка світу з біатлону в Осло

Фото: Ірина Петренко виступить в Гольменколлені (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Тренерські штаби чоловічої та жіночої біатлонних команд України визначилися з переліком спортсменів на прийдешній етап Кубка світу 2023/24 у столиці Норвегії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Спорт".

На перший після чемпіонату світу-2024 етап поїдуть 10 українців – по п'ять у чоловічій та жіночій командах. Персональний склад збірних обрали Юрай Санітра та Микола Зоц.

До чоловічої збірної потрапили Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Денис Насико й Тарас Лесюк. Натомість від жіночої виступатимуть Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Ірина Петренко, Христина Дмитренко й Анна Кривонос. Етап у Гольменколлені (район Осло) триватиме з 29 лютого по 3 березня.

У норвезькій столиці заплановані 6 стартів. До програми потрапили чоловічі та жіночі індивідуальні гонки, мас-старти, класична змішана естафета та мікст. Перша гонка – жіноча індивідуальна на 15 км відбудеться 29 лютого. Старт о 15:15 за київським часом.

У нинішньому сезоні українські біатлоністи не завоювали жодної медалі в рамках Кубка світу. Без нагород Україна від січня 2022 року, коли Дар'я Блашко і Артем Тищенко завоювали "бронзу" в одиночному міксті на етапі в німецькому Обергофі. На ЧС-2024 найкращий фініш був у Дмитренко, яка опинилася на 8-й позиції.

До слова, раніше Брезаз-Буше виграла жіночий мас-старт на чемпіонаті світу-2024.

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