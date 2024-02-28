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Сборная Украины объявила состав команд на этапе Кубка мира по биатлону в Осло

Фото: Ирина Петренко выступит в Гольменколлене (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Тренерские штабы мужской и женской биатлонных команд Украины определились с перечнем спортсменов на грядущий этап Кубка мира 2023/24 в столице Норвегии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Спорт".

На первый после чемпионата мира-2024 этап поедут 10 украинцев – по пять в мужской и женской командах. Персональный состав сборных выбрали Юрай Санитра и Николай Зоц.

В мужскую сборную попали Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Денис Насыко и Тарас Лесюк. От женской же выступят Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Ирина Петренко, Кристина Дмитренко и Анна Кривонос. Этап в Хольменколлене (район Осло) продлится с 29 февраля по 3 марта.

В норвежской столице запланировано 6 стартов. В программу попали мужские и женские индивидуальные гонки, масс-старты, классическая смешанная эстафета и микст. Первая гонка – женская индивидуальная на 15 км состоится 29 февраля. Старт в 15:15 по киевскому времени.

В этом сезоне украинские биатлонисты не завоевали ни одной медали в рамках Кубка мира. Без наград Украина с января 2022 года, когда Дарья Блашко и Артем Тищенко завоевали "бронзу" в одиночном миксте на этапе в немецком Оберхофе. На ЧМ-2024 лучший финиш был у Дмитренко, оказавшейся на 8-й позиции.

К слову, ранее Брезаз-Буше выиграла женский масс-старт на чемпионате мира-2024.

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