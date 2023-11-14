Титулована українка пропустить старт Кубка світу з біатлону: відома причина

Про це заявив старший тренер збірної України Микола Зоц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Спорт" .

33-річна українка наразі відновлюється після хвороби. Вона занедужала під час зборів у німецькому Обергофі та пропустила важливий відрізок передсезонної підготовки.

"Її участь неможлива. Не тому, що вона не може. Вона б допомогла нам, звичайно, в Естерсунді, бо вона – лідерка команди. Якщо вона приїде в Естерсунд, є багато застережень, що в неї може бути невдалий – або, скажімо, нестабільний – сезон", – пояснив тренер.

За його словами, Джима випала з тренувального процесу восени. Тепер вона повинна надолужити втрачене. Орієнтиром для набору оптимальних кондицій українською біатлоністкою буде етап Кубка світу в австрійського Гохфільцені 8-10 грудня.

Хто така Юлія Джима

Уродженка Києва, зростала в спортивній родині. Вихованка столичної спортшколи "Восход".

У складі збірної України дебютувала в сезоні 2011/12. Багаторазова чемпіонка та призерка чемпіонатів світу та Європи, а в 2014 році здобула "золото" в командній естафеті на Олімпійських іграх. Сезон 2022/23 завершила на 33-й сходинці в особистому заліку Кубка світу (164 очки).

Хобі – малювання і музика. Вивчала журналістику в Сумському державному університеті, нагороджена орденами "За заслуги" (ІІІ, ІІ ст.) та княгині Ольги.