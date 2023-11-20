Сборная Украины объявила состав мужской команды на старте Кубка мира по биатлону
Тренерский штаб национальной команды Украины разделил ведущих биатлонистов на две группы. Шестерка сильнейших спортсменов поедет на первый этап Кубка мира 2023/24 в шведский Эстерсунд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Спорт".
Контрольные старты "сине-желтых" в финском Контиолахти позволили окончательно сформировать команды "А" и "Б" на предстоящий сезон. Шестерка лучших будет соревноваться в Кубке мира.
В состав первой команды сборной Украины попали Антон Дудченко, Тарас Лесюк, Денис Насыко, Артем Прима, Артем Тищенко и Богдан Цымбал. В составе же второй на этап Кубка IBU поедут Богдан Борковский, Роман Боровик, Дмитрий Грущак, Виталий Мандзин и Руслан Ткаленко. Старт первых соревнований запланирован на 25 ноября, вторых – на 30 ноября.
На стартовом этапе Кубка мира 2023/24 в Эстерсунде мужчины проведут 5 гонок. Украинцы будут соревноваться в индивидуальной гонке, спринте и гонке преследования, а также в двух эстафетах – классической и смешанной. В Кубке IBU будут только индивидуальная гонка, спринт и смешанная эстафета.
Главная потеря сборной Украины – Дмитрий Пидручный. Опытный биатлонист проходит курс реабилитации после травмы. Его возвращение прогнозируется на второй старт сезона – в австрийском Хохфильцене (8-10 декабря).
К слову, ранее Джима не попала в женскую сборную Украины на первый этап сезона.
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