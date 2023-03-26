Збірна України з футболу розпочинає шлях до Євро-2024: анонс матчу проти Англії
У неділю, 26 березня, збірна України з футболу проведе перший матч проти збірної Англії у рамках відбору на чемпіонат Європи 2024 року
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення на сайті турніру.
Матч відбудеться на стадіоні "Уемблі" у Лондоні о 19:00 за київським часом.
Чемпіонат Європи з футболу 2024 або Євро-2024 пройде в червні-липні 2024 року в Німеччині. Остаточний перелік учасників турніру буде визначено у березні наступного року.
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Орієнтовні склади на матч Англія – Україна
Англія: Пікфорд – Вокер, Стоунз, Магвайр, Тріпп'єр – Філліпс, Райс, Беллінгем – Сака, Кейн, Фоден
Україна: Трубін – Караваєв, Сваток, Матвієнко, Миколенко – Степаненко, Зінченко – Циганков, Маліновський, Мудрик – Довбик
Останні новини та короткий анонс поєдинку – у матеріалі РБК-Україна.
До речі, раніше зібрали головні факти щодо старту кваліфікації до Євро-2024.
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