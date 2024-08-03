UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Збірна України з фехтування вийшла в півфінал Олімпіади-2024

Фото: Ольга Харлан (праворуч) доклалася до командного успіху (facebook.com/fie.org)
Автор: Антон Федорців

Українські шпажистки здолали збірну Італії у рамках 1/4 фіналу командного турніру Олімпійських ігор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Олімпіада-2024, фехтування, шабля, 1/4 фіналу, жіночі команди

Італія – Україна – 37:45

 

Зустріч складалася з дев'яти дуелей. Кольори України захищали Ольга Харлан, Олена Кравацька та Аліна Комащук. Кожна з них тричі виходила на арену.

Після двох стартових дуелей українки перемогли мінімально, а в третій Комащук збільшила перевагу до +4. Згодом Харлан зробила гандикап ще соліднішим (25:19). Утім, італійки зуміли повернутися в гру.

Більше того, після сьомої дуелі стараннями запасної Ірен Веккі вони навіть вийшли вперед (35:34). Як наслідок, на плечі Комащук і Харлан упало завдання дотиснути Італію. Цієї цілі українські шпажистки впевнено досягли, дозволивши опоненткам набрати лише два пункти.

Раніше Харлан здобула бронзову медаль у змаганні шпажисток. Українська фехтувальниця виграла матч за 3-тє місце індивідуального турніру в кореянки Чої Сібін. "Золото" взяла француженка Манон Брюне.

До слова, раніше підбили підсумки змагань 2 серпня на Олімпійських іграх-2024.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ольга ХарланОлімпіада 2024