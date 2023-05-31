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Збірна України з дзюдо відкликала заявку на Гран-прі в Азії: відома причина

Фото: Українські дзюдоїсти не поїдуть у Таджикистан (facebook.com/UkraineJudoFederation)
Автор: Антон Федорців

Бойкотувати турнір категорії Grand Prix у Душанбе вирішила Федерація дзюдо України. Національна команда попередньо подала заявку на участь у змаганнях у Таджикистані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Збірна України пропустить етап сезону в Душанбе. Вітчизняні дзюдоїсти вимушено взяли паузу після гран-прі в австрійському Лінці.

"Це пов'язано з тим, що Міжнародна федерація дзюдо (IJF) зареєструвала для участі у турнірі представників Росії та Білорусі у статусі "Індивідуальних нейтральних атлетів". Наразі в заявці на турнір присутні 11 представників країн-агресорів – двоє білоруських і дев'ять російських дзюдоїстів", – ідеться в заяві.

Замість турнірних виступів українська команда продовжить навчально-тренувальний збір у словацькому Шаморіні. Там дзюдоїсти займатимуться до 11 червня, а потім переїдуть до хорватского Пореча. В обох локаціях українці готуватимуться до запланованих на липень Європейських ігор.

У червні Федерація дзюдо України заявиться на Кубок Європи серед юніорів у Празі та черговий етап дорослого сезону – Гран-прі в Астані (16-18 червня). Туди українські дзюдоїсти поїдуть за умови, що росіян і білорусів не допустять до змагань.

До слова, раніше збірна України з тхеквондо оголосила бойкот чемпіонату світу-2023 через допуск РФ.

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