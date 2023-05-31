Сборная Украины по дзюдо отозвала заявку на Гран-при в Азии: известна причина

Сборная Украины пропустит этап сезона в Душанбе. Отечественные дзюдоисты вынужденно взяли паузу после гран-при в австрийском Линце.

"Это связано с тем, что Международная федерация дзюдо (IJF) зарегистрировала для участия в турнире представителей России и Беларуси в качестве "Индивидуальных нейтральных атлетов". Ныне в заявке на турнир присутствуют 11 представителей стран-агрессоров – двое белорусских и девять российских дзюдоистов", – говорится в заявлении.

Вместо турнирных выступлений, украинская команда продолжит учебно-тренировочный сбор в словацком Шаморини. Там дзюдоисты будут заниматься до 11 июня, а затем переедут в хорватский Пореч. В обеих локациях украинцы будут готовиться к запланированным на июль Европейским играм.

В июне Федерация дзюдо Украины заявится на Кубок Европы среди юниоров в Праге и очередной этап взрослого сезона – Гран-при в Астане (16-18 июня). Туда украинские дзюдоисты поедут при условии, что россиян и белорусов не допустят к соревнованиям.