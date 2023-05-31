RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сборная Украины по дзюдо отозвала заявку на Гран-при в Азии: известна причина

Фото: Украинские дзюдоисты не поедут в Таджикистан (facebook.com/UkraineJudoFederation)
Автор: Антон Федорцив

Бойкотировать турнир категории Grand Prix в Душанбе приняла решение Федерация дзюдо Украины. Национальная команда предварительно подала заявку на участие в соревнованиях в Таджикистане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Сборная Украины пропустит этап сезона в Душанбе. Отечественные дзюдоисты вынужденно взяли паузу после гран-при в австрийском Линце.

"Это связано с тем, что Международная федерация дзюдо (IJF) зарегистрировала для участия в турнире представителей России и Беларуси в качестве "Индивидуальных нейтральных атлетов". Ныне в заявке на турнир присутствуют 11 представителей стран-агрессоров – двое белорусских и девять российских дзюдоистов", – говорится в заявлении.

Вместо турнирных выступлений, украинская команда продолжит учебно-тренировочный сбор в словацком Шаморини. Там дзюдоисты будут заниматься до 11 июня, а затем переедут в хорватский Пореч. В обеих локациях украинцы будут готовиться к запланированным на июль Европейским играм.

В июне Федерация дзюдо Украины заявится на Кубок Европы среди юниоров в Праге и очередной этап взрослого сезона – Гран-при в Астане (16-18 июня). Туда украинские дзюдоисты поедут при условии, что россиян и белорусов не допустят к соревнованиям.

К слову, ранее сборная Украины по тхэквондо объявила бойкот чемпионату мира-2023 из-за допуска РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная Украины