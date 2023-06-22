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Збірна України здобула другу золоту нагороду на Європейських іграх

Фото: Дует українців виявився найкращим на півкілометровій дистанції (canoeicf.com)
Автор: Антон Федорців

Несподіваною перемогою українських байдарочників Олега Кухарика та Ігоря Трунова завершилися фінальні перегони дуетів на Європіаді-2023.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Дует вітчизняних спортсменів став найкращим на дистанції 500 м. У фіналі вони показали час 1:28,928 хвилини.

Успіх Кухарика з Труновим став трохи сенсаційним. До фіналу вони відібралися лише з другої спроби. У вирішальному заїзді українці йшли другими на середині дистанції, але зуміли вирвати перемогу. Фінальний результат байдарочників виявився на понад дві секунди кращий за півфінальний.

Німцям і сербам, які доповнили подіум, Кухарик і Трунов "привезли" секунду. Для першого ця нагорода стала другою на Європейських іграх. У 2019-му він здобув "срібло" на вдвічі довшій дистанції з Олександром Сиромятниковим.

Європейські ігри, веслування, байдарки-двійки, 500 м, чоловіки:

  1. Кухарик/Трунов (Україна) – 1:28,928
  2. Франк/Гіллер (Німеччина) – 1:29,825
  3. Голперт/Драгосавлевіч (Сербія) – 1:29,855

Раніше Україна виборола перше "золото" Ігор-2023. Українські веслувальниці Лузан і Терета тріумфували в змаганнях каное-двійок. Вони фінішували першими на дистанції 500 м.

До слова, раніше оцінили шанси українських суперзірок на здобуття нагород на Європейських іграх-2023.

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Европейские игры