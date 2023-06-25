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Збірна України достроково вийшла у плей-оф молодіжного Євро з футболу

Фото: Збірна України з футболу U-21 (facebook.com/uafukraine)
Автор: Володимир Костирін

Молодіжна збірна України у 2 турі групового етапу Євро-2023 завершила футбольний матч із командою Румунії з рахунком 1:0 на свою користь. А зважаючи на успіх і у стартовому матчі з Хорватією (2:0), наша збірна U-21 має в активі 6 очок.Так, "синьо-жовті" достроково здобули путівку у плей-офф Євро-2023.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Українську Асоціацію футболу (УАФ).

Українська "молодіжка" здобула перемогу у поєдинку з румунськими футболістами на стадіоні "Стяуа" у Бухаресті 24 червня. Так, півзахисник Віктор Дикан відзначився автоголом практично на передостанній хвилині основного часу.

За кілька годин після перемоги нашої збірної команда Іспанії вирвала вікторію у матчі з Хорватією (1:0). Це автоматично достроково зробило підопічних Руслана Ротаня учасниками чвертьфіналу.

"Синьо-жовті" обіграли збірну Румунії у Бухаресті (фото: facebook.com / Збірна України з футболу \ УПЛ)

Дізнатися, з якого місця українські футболісти вийдуть у плей-офф, можна буде за результатами третього туру 27 червня за підсумками зустрічі з іспанцями.

Для того, щоб фінішувати на першій позиції у групі, "синьо-жовтим" потрібна буде лише перемога.

"Додамо, що представники нашого квартету В виходять до 1/4 на найсильніші команди групи D (Франція, Італія, Швейцарія, Норвегія) та проведуть свої перші матчі у плей-офф 1 та 2 липня", - зазначили в УАФ.

Нагадаємо, що раніше РБК-Україна згадала попередні зустрічі збірної України U-21 із молодіжною збірною Румунії.

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