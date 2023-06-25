Збірна України достроково вийшла у плей-оф молодіжного Євро з футболу

Українська "молодіжка" здобула перемогу у поєдинку з румунськими футболістами на стадіоні "Стяуа" у Бухаресті 24 червня. Так, півзахисник Віктор Дикан відзначився автоголом практично на передостанній хвилині основного часу.

За кілька годин після перемоги нашої збірної команда Іспанії вирвала вікторію у матчі з Хорватією (1:0). Це автоматично достроково зробило підопічних Руслана Ротаня учасниками чвертьфіналу.

"Синьо-жовті" обіграли збірну Румунії у Бухаресті (фото: facebook.com / Збірна України з футболу \ УПЛ)

Дізнатися, з якого місця українські футболісти вийдуть у плей-офф, можна буде за результатами третього туру 27 червня за підсумками зустрічі з іспанцями.

Для того, щоб фінішувати на першій позиції у групі, "синьо-жовтим" потрібна буде лише перемога.

"Додамо, що представники нашого квартету В виходять до 1/4 на найсильніші команди групи D (Франція, Італія, Швейцарія, Норвегія) та проведуть свої перші матчі у плей-офф 1 та 2 липня", - зазначили в УАФ.