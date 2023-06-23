Румунський бар'єр на шляху до Олімпіади: як Україна U-21 грала проти спадкоємців Хаджі

Молодіжні збірні Румунії та України готуються до надважливого поєдинку в рамках Євро-2023. Результат визначить подальші перспективи обох команд.

Коротко про попередні побачення суперників і шанси досягти цілей на чемпіонаті Європи 2023 року – в матеріалі РБК-Україна .

Матч Румунія U-21 – Україна U-21 відбудеться 24 червня в Бухаресті. Поєдинок прийме стадіон "Стяуа". Старт зустрічі призначений на 19:00 за київським часом.

За понад три десятиліття власної історії українська молодіжка нечасто грала проти однолітків із Румунії. Проте, єдине двоматчеве протистояння команд відбулося нещодавно. "Синьо-жовті" перетнулися з румунами в кваліфікації до молодіжного Євро-2021.

Волею жеребу вони потрапили до шістки команд, що боролися за путівку на континентальний форум. Першою у групі без зайвих проблем стала Данія, а от Румунія та Україна з Фінляндією позмагалися за друге місце. "Триколірні" виграли забіг, обмінявшись домашніми перемогами з українцями.

У жовтні 2019-го в румунському Плоєшті команда Руслана Ротаня зазнала розгромної поразки (0:3). "Синьо-жовті" розклеїлись у фінальні 15 хвилин, пропустивши тричі. Із нинішнього призову збірної України U-21 у тому поєдинку на полі з'явився Михайло Мудрик.

Сякий-такий реванш українці взяли восени 2020-го. На столичній "Оболонь-Арені" вони зуміли мінімально здолати румунську молодіжку. Єдиний гол "синьо-жовті" оформили з пенальті. Забитим м'ячем відзначився Сергій Булеца.

Цього разу в складі української команди вийшли значно більше майбутніх учасників Євро-2023. Із перших хвилин Ротань довірився оборонцям Олександру Сироті та Арсенію Батагову, півзахисникам Артему Бондаренку та Олександру Назаренку, а також нападнику Данилові Сікану. На лаві запасних залишилося ще двоє – кіпер Руслан Нещерет і хавбек Володимир Бражко.

Утім, на чемпіонаті Європи-2021 подорож румунів була недовгою. Без жодної поразки (!) "триколірні" вилетіли після групового етапу. Нідерланди та Німеччина набрали ті ж 5 очок, але в Румунії U-21 різниця забитих і пропущених м'ячів виявилася найгіршою. Такої невдачі керманич команди Адріан Муту не витримав і пішов із посади.

У стартовому турі чемпіонату румунська молодіжка під керівництвом Еміла Сендоя "влетіла" Іспанії U-21. Три м'ячі без відповіді відправили господарів турніру на дно квартету B. Утім, списувати румунів зарано. Тим більше, за ними залишається фактор домашніх трибун.

Ціна перемоги в прийдешньому матчі буде вкрай високою для обох команд. Друга перемога гарантує збірній України U-21 вихід у чвертьфінал змагань. А за ним і головна ціль "синьо-жовтих" на цьогорічному Євро-2023 – 1/2 фіналу. Півфінал форуму не тільки стане підтвердженням статусу однієї з чотирьох найсильніших команд Європи. Він ще й стане перепусткою на Олімпійські ігри-2024.

Туди ще ніколи не потрапляли ані румуни, ані українці. Отже, в боротьбі повинен залишитися хтось один. Компроміси ж у вигляді нічийного рахунку лише потоплять їх обох...