Сборная Украины досрочно вышла в Финал четырех Золотой Евролиги волейбола: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Золотая Евролига-2023, группа B, 4-й тур

Хорватия – Украина – 0:3 (17:25, 21:25, 22:25)

Украинская команда захватила инициативу со старта встречи. Подопечные Угиса Крастиньша сразу же очертили намерения уйти в отрыв. Правда, до середины сета балканцы держались на расстоянии трех-четырех пунктов. Впрочем, сборная Украины добавила в концовке и привезла хорватам 8 очков преимущества.

Были "сине-желтые" впереди и на протяжении всего второго сета. Хозяева попытались навязать конкуренцию в концовке партии (18:21), но удержаться в одном с украинцами темпе не смогли и снова уступили. Зато настоящими качелями порадовал болельщиков третий сет – лидерство несколько раз переходило из рук в руки.

Интрига достигла пика, когда счет в последний раз стал равным – 19:19. Но и в этот раз сборная Украины сумела дожать оппонентов, позволив тем в эндшпиле партии набрать всего три пункта. Самым результативным в поединке стал диагональный "сине-желтых" Василий Тупчий (15 мячей).

Благодаря очередной победе Украина стала недосягаемой для конкурентов за два тура до конца группового этапа. Ребята Крастиньша набрали 12 очков и опережают бельгийцев на шесть пунктов. Следующий матч – 14 июня как раз против второй команды квартета B.