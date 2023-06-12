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Сборная Украины досрочно вышла в Финал четырех Золотой Евролиги волейбола: видео

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Задар, Понедельник 12 июня 2023 11:00
Сборная Украины досрочно вышла в Финал четырех Золотой Евролиги волейбола: видео Фото: Олег Плотницкий оформил 10 мячей (cev.eu)
Автор: Антон Федорцив

Четвертой победой подряд волейбольной національной команды Украины обернулся очередной матч группового этапа Золотой Евролиги-2023. "Сине-желтые" нанесли поражение сборной Хорватии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Золотая Евролига-2023, группа B, 4-й тур

Хорватия – Украина – 0:3 (17:25, 21:25, 22:25)

Украинская команда захватила инициативу со старта встречи. Подопечные Угиса Крастиньша сразу же очертили намерения уйти в отрыв. Правда, до середины сета балканцы держались на расстоянии трех-четырех пунктов. Впрочем, сборная Украины добавила в концовке и привезла хорватам 8 очков преимущества.

Были "сине-желтые" впереди и на протяжении всего второго сета. Хозяева попытались навязать конкуренцию в концовке партии (18:21), но удержаться в одном с украинцами темпе не смогли и снова уступили. Зато настоящими качелями порадовал болельщиков третий сет – лидерство несколько раз переходило из рук в руки.

Интрига достигла пика, когда счет в последний раз стал равным – 19:19. Но и в этот раз сборная Украины сумела дожать оппонентов, позволив тем в эндшпиле партии набрать всего три пункта. Самым результативным в поединке стал диагональный "сине-желтых" Василий Тупчий (15 мячей).

Благодаря очередной победе Украина стала недосягаемой для конкурентов за два тура до конца группового этапа. Ребята Крастиньша набрали 12 очков и опережают бельгийцев на шесть пунктов. Следующий матч – 14 июня как раз против второй команды квартета B.

К слову, ранее сборная Украины получила календарь матчей в баскетбольной пре-квалификации Олимпиады.

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