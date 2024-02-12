Сборная Украины узнала оппонентов в финале хоккейного отбора на Олимпийские игры-2026

Национальная хоккейная команда Украины получила оппонентов на решающем этапе квалификации перед Олимпиадой 2026 года в итальянском Милане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ИИХФ .

Подопечные Дмитрия Христича выиграли третий этап в польском Сосновце. Там "сине-желтые" выиграли квартет с Республикой Корея, Польшей и Эстонией, одержав три победы в трех поединках.

В финале квалификации сборная Украины с наивысшем рейтингом попала в группу D. Там ее соперниками станут команды Словакии и Казахстана. Третий оппонент – под вопросом. Предварительно Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) отправила туда сборную Беларуси, но окончательное решение по участию союзницы РФ в турнире будет принято весной.

Если белорусских хоккеистов не допустят к соревнованиям, то последним участником квартета станет самая рейтинговая сборная из тех, кто не добрался до финального раунда квалификации. Скорее всего, ею станет Венгрия. Однокруговой турнир за единственную путевку на Игры-2026 сыграют в Братиславе 29 августа-1 сентября.

Хоккейная сборная Украины и Олимпийские игры

"Сине-желтые" дебютировали в квалификации к Олимпиаде-1998 в Нагано. Тогда украинская сборная выиграла региональную группу отбора, но вылетела в финальной пульке. Там наша команда финишировала последней в квартете с Германией, Словакией и Швейцарией.

Успешным же оказался отбор к Играм-2002 в Солт-Лейт-Сити. Сборная Украины тогда завоевала путевку на зимнюю Олимпиаду вместе с немецкой и белорусской командой. В финальном турнире "сине-желтые" лишь по дополнительным показателям уступили лидерство в группе Беларуси и заняли 10-е место на Играх.

После этой вершины сборная Украины ни разу на Олимпадах не выступала. Перед XXIV играми в Пекине украинская команда выбыла из квалификации на 3-м этапе отбора. В финал квалификации "сине-желтые" пробились впервые с отбора к зимним Играм-2010.