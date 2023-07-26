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Збірна України з біатлону розпочали збори в Італії: хто в складі команди

Фото: Артем Прима продовжив підготовку до сезону 2023/24 (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Чоловіча національна команда України продовжила підготовку до нового біатлонного сезону на італійській землі. Компанію сімці біатлоністів склала Юлія Джима.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Спорт".

Тренерський штаб "синьо-жовтих" повіз до Італії вісьмох біатлоністів. Збори пропускають Дмитро Підручний та Віталій Мандзин.

До Пасо Лавацца приїхали Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Артем Тищенко, Тарас Лесюк, Денис Насико та Руслан Ткаленко. Джима займається за індивідуальною програмою. Раніше українці тренувалися в польських Сянках і німецькому Обергофі.

Підручний та Мандзин відсутні на цьому етапі підготовки збірної України через участь у літньому фестивалі BLINK у Норвегії. До лав національної команди дует біатлоністів приєднається в Словаччині. У тамтешньому Осрблі відбудеться літній чемпіонат світу.

Головний тренер збірної Юрай Санітра заявив, що за підсумками італійських зборів головну команду покине один біатлоніст. Він перейде до команди B на прийдешній сезон. Отже, команда A складатиметься з восьми біатлоністів, де гарантовано будуть Підручний і Мандзин.

До слова, українці Джима та Підручний отримали запрошення на шоу-перегони в Німеччині.

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