Сборная Украины по биатлону начала сборы в Италии: кто в составе команды

Тренерский штаб "сине-желтых" повез в Италию восемь биатлонистов. Сборы пропускают Дмитрий Пидручный и Виталий Мандзин.

В Пасо Лавацца приехали Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Артем Тищенко, Тарас Лесюк, Денис Насыко и Руслан Ткаленко. Джима занимается по индивидуальной программе. Ранее украинцы тренировались в польских Сянках и немецком Оберхофе.

Подручный и Мандзин отсутствуют на этом этапе подготовки сборной Украины из-за участия в летнем фестивале BLINK в Норвегии. В ряды национальной команды дуэт биатлонистов присоединится в Словакии. В тамошнем Осрбле состоится летний чемпионат мира.

Главный тренер сборной Юрай Санитра заявил, что по итогам итальянских сборов главную команду покинет один биатлонист. Он перейдет в команду B на предстоящий сезон. Таким образом, команда A будет состоять из восьми биатлонистов, где гарантированно будут Пидручный и Мандзин.