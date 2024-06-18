Збірна Туреччини здобула непросту перемогу над Грузією на Євро-2024

Чемпіонат Європи-2024, група F, 1-й тур

Туреччина – Грузія – 3:1

Голи: Мюлдюр, 25, Гюлер, 65, Актюркоглу, 90+7 – Мікаутадзе, 32

Розпочали команди без центру поля. Ініціативою заволоділа турецька збірна, але кавказці намагалися відповідати власними атаками на кожен випад "місячних зірок". Моменти не забарилися. Ось Айхан із лінії штрафного поцілив у стійку, а Меквабішвілі пострілом із рикошетом у відповідь змусив попрацювати Гюнока.

Зрештою, серія атак турків таки увінчалася голом на 25-й хвилині. Небезпека прийшла з лівого флангу, звідки Кадіоглу виконав навіс у центр штрафного. Двалі спробував винести м'яч подалі, але Мюлдюр із льоту поклав прямісінько в дев'ятку.

За кілька хвилин Туреччина вдруге відправила м'яч у сітку – Гюлер прострілив уздовж воріт, а Їлдіз замкнув дальню стійку. Проте, після перегляду відеоповтору гол скасували через офсайд. Такий розвиток подій надихнув Грузію. На 32-й хвилині Кочорашвілі ввійшов у штрафний, розхитав оборонця і віддав на Мікаутадзе, а той у дотик пробив під опорну ногу кіперу – 1:1!

Ще до перерви збірна Грузії ледь не вийшла вперед. Це той же Мікаутадзе класно пробив боковими ножицями після нового закидання Кочорашвілі, але м'яч трохи розминувся з дальнім кутом. Зі стартом другої половини збірна Туреччини додала в активності, тож у Мамардашвілі побільшало роботи.

Щоправда, грузинський кіпер упорався і з ударом Мюлдюра, і з пострілом Чалханоглу зі штрафного. Однак, на 65-й хвилині не врятував і він. Це Гюлер отримав м'яч праворуч в атаці, змістився до центру та розкішним обвідним ударом лівою поцілив у дальній кут.

Утім, кавказька команда знову могла відігратися вкрай швидко. Кочорашвілі в межах штрафного технічно переграв оборонця після стінки з Мікаутадзе та пробив наступним дотиком. Цього разу турків урятувала поперечина. Гра стала хаотичнішою із погіршенням погодних умов. Як наслідок, наступного моменту довелося чекати до 87-ї хвилини – Язиджі пробив головою після навісу Челіка, але Мамардашвілі витягнув в ефектному стрибку.

Фінальний штурм грузинської команди ледь не увінчався успіхом. На серію стандартів підтягнувся і голкіпер, але подолати ешеловану оборону підопічні Віллі Саньйоля не зуміли, а контратаку самотнього Актюркоглу пропустили – 3:1 у підсумку. Туреччина здобула нелегку перемогу, а збірна Грузії завоювала чимало симпатій по всьому континенту. У наступному турі кавказці зустрінуться зі збірною Чехії, а турки протистоятимуть Португалії (22 червня).