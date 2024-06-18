Сборная Турции одержала непростую победу над Грузией на Евро-2024

Чемпионат Европы-2024, группа F, 1-й тур

Турция – Грузия – 3:1

Голы: Мюлдюр, 25, Гюлер, 65, Актюркоглу, 90+7 – Микаутадзе, 32

Начали команды без центра поля. Инициативой завладела турецкая сборная, но кавказцы пытались отвечать собственными атаками на каждый выпад "лунных звезд". Моменты не заставили себя ждать. Вот Айхан с линии штрафной попал в штангу, а Меквабишвили выстрелом с рикошетом в ответ заставил поработать Гюнока.

В конце концов, серия атак турок увенчалась голом на 25-й минуте. Опасность пришла с левого фланга, откуда Кадиоглу навесил в центр штрафной. Двали попытался вынести мяч подальше, но Мюлдюр с лета уложил прямиком в девятку.

Несколько минут спустя Турция второй раз отправила мяч в сетку – Гюлер прострелил вдоль ворот, а Йылдиз замкнул дальнюю штангу. Однако после просмотра видеоповтора гол отменили из-за офсайда. Такое развитие событий вдохновило Грузию. На 32-й минуте Кочорашвили вошел в штрафную, расшатал защитника и отдал на Микаутадзе, а тот в касание пробил под опорную ногу киперу – 1:1!

Еще до перерыва сборная Грузии едва не вышла вперед. Это тот же Микаутадзе классно пробил боковыми ножницами после нового заброса Кочорашвили, но мяч чуть-чуть разминулся с дальним углом. Со стартом второй половины сборная Турции добавила в активности, так что у Мамардашвили стало больше работы.

Правда, грузинский кипер справился и с ударом Мюлдюра, и с выстрелом Чалханоглу со штрафного. Однако на 65-й минуте не спас и он. Это Гюлер получил мяч справа в атаке, сместился в центр и роскошным обводным ударом левой попал в дальний угол.

Впрочем, кавказская команда снова могла отыграться очень быстро. Кочорашвили в пределах штрафной технично переиграл защитника после стенки с Микаутадзе и пробил следующим касанием. В этот раз турок спасла перекладина. Игра стала более хаотичной с ухудшением погодных условий. Как следствие, следующего момента пришлось ждать до 87-й минуты – Языджи пробил головой после навеса Челика, но Мамардашвили вытащил в эффектном прыжке.

Финальный штурм грузинской команды едва не увенчался успехом. На серию стандартов подтянулся и голкипер, но преодолеть эшелированную оборону подопечные Вилли Саньоля не сумели, а контратаку одинокого Актюркоглу пропустили – 3:1 в итоге. Турция одержала нелегкую победу, а сборная Грузии завоевала немало симпатий по всему континенту. В следующем туре кавказцы встретятся со сборной Чехии, а турки будут противостоять Португалии (22 июня).