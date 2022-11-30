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Збірна Тунісу здобула даремну перемогу над Францією і покинула ЧС-2022

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Ер-Райян, Середа 30 листопада 2022 19:05
Збірна Тунісу здобула даремну перемогу над Францією і покинула ЧС-2022 Фото: Гол Вахбі Хазрі виявився пірровим (fifa.com)
Автор: Антон Федорців

Мінімальною перемогою національної команди Тунісу завершилося принципове протистояння зі збірною Франції у третьому турі групового етапу катарського Мундіалю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Чемпіонат світу-2022, група D, 3-й тур

Туніс – Франція – 1:0

Гол: Хазрі, 58

"Карфагенські орли" зі старту взялися грати першим номером. Справа не лише в турнірній необхідності – тунісців для продовження боротьби влаштовувала тільки перемога. Посприяв і Дідьє Дешам, який виставив на матч відвертий резерв "триколірних".

Активність збірної Тунісу дала плоди вже на 8-й хвилині. Хазрі зі стандарту подав на ближню стійку, де Гандрі випередив Варана та влучно пробив з льоту. Проте, лайнсмен "запалив" прапорець, а відеоповтори довели правоту бокового рефері.

Далі пішов відкритий футбол. Тунісці та французи відповідали на випади суперника своїми атаками. Було багато закидань і прострілів, але влучності та завершального удару бракувало обом збірним. Наприкінці тайму відбувся обмін дальніми пострілами – Фофана влучив в оборонця, а Хазрі пробив над воротами.

А на початку другого тайму Туніс повів у рахунку. Красивий гол вдався Хазрі. На 58-й хвилині нападник отримав пас Лаїдуні, втік від Варана та Дісасі й низом пробив під праву стійку воріт Манданда – 1:0.

Пропущений м'яч змусив тренерський штаб збірної Франції кинути в бій зірок основи. Та перехопити ініціативу "триколірні" зуміли не відразу. Лише поява на полі Дембеле на 79-й хвилині додала атакам чемпіонів планети гостроти.

Ось вінгер "Барселони" небезпечно подав на дальню стійку та спровокував помилку голкіпера, якого встигли підстрахувати оборонці. Далі пробив із середньої дистанції після підбирання – Дамен упіймав м'яч. А згодом вивів на ударну позицію Рабйо, але хавбек пробив повз стійку.

Намагалися забити і Мбаппе, і Грізманн, і Коло Муані. Та пропустити в цей вечір збірній Тунісу не судилося. Історична перемога, однак, обернулася розчаруванням. Австралія у паралельному матчі здолала збірну Данії та обійшла африканців у турнірній таблиці.

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