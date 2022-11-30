Сборная Туниса одержала напрасную победу над Францией и покинула ЧМ-2022

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Чемпионат мира-2022, группа D, 3-й тур

Тунис – Франция – 1:0

Гол: Хазри, 58

"Карфагенские орлы" со старта принялись играть первым номером. Дело не только в турнирной необходимости – тунисцев для продолжения борьбы устраивала только победа. Помог и Дидье Дешам, выставивший на матч откровенный резерв "трехцветных".

Активность сборной Туниса принесла плоды уже на 8-й минуте. Хазри со стандарта подал на ближнюю стойку, где Гандри опередил Варана и точно пробил с лета. Тем не менее, лайнсмен "зажег" флажок, а видеоповторы доказали правоту бокового рефери.

Дальше последовал открытый футбол. Тунисцы и французы отвечали на выпады соперника своими атаками. Было много забросов и прострелов, но точности и завершающего удара не хватало обоим сборным. В конце тайма произошел обмен дальними выстрелами – Фофана попал в защитника, а Хазри пробил над воротами.

А в начале второго тайма Тунис повел в счете. Красивый гол удался Хазри. На 58-й минуте нападающий получил пас Лаидуни, убежал от Варана с Дисаси и низом пробил под правую стойку ворот Манданда – 1:0.

Пропущенный мяч заставил тренерский штаб сборной Франции бросить в бой звезд основы. Но перехватить инициативу "трехцветные" сумели не сразу. Лишь появление на поле Дембеле на 79-й минуте добавило атакам чемпионов планеты остроты.

Вот вингер "Барселоны" опасно подал на дальнюю штангу и спровоцировал ошибку голкипера, которого успели подстраховать защитники. Далее пробил со средней дистанции после подбора – Дамен поймал мяч. А потом вывел на ударную позицию Рабьо, но хавбек пробил мимо стойки.

Пытались забить и Мбаппе, и Гризманн, и Коло Муани. Но пропустить в этот вечер сборной Туниса было не суждено. Историческая победа, однако, обернулась разочарованием. Австралия в параллельном матче одолела сборную Дании и обошла африканцев в турнирной таблице.