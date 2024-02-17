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Збірна Швеції сенсаційно виграла чоловічу естафету на ЧС-2024

Нове Место, Субота 17 лютого 2024 18:56
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Збірна Швеції сенсаційно виграла чоловічу естафету на ЧС-2024 Фото: Себастьян Самуельссон виборов для Швеції золоті медалі (biathlonworld.com)
Автор: Антон Федорців

Шведська четвірка біатлоністів перемогла в командних стартах на світовій першості в чеському Нове Место.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.

Скандинавська збірна виставила на естафету Віктора Брандта, Єспера Неліна, Мартіна Понсілуому та Себастьяна Самуельссона. Фінальний час команди – 1:16:22,6 години.

Інтрига в гонці закрутилася на першому етапі. Норвежець Легрейд провалив другу стрільбу та пішов на коло штрафу, а несподіваним лідером після першого відрізку стала збірна Естонії. Утім, брати Бьо вивели норвежців у лідери, а на останній етап відправили Крістіансена з півхвилинним гандикапом.

Здавалося, що норвезька збірна візьме чергове "золото". Тим більше, на першій стрільбі вдалося закрити всі мішені. Та на другому вогневому рубежі Крістіансен провалився і змушений був піти на 3 (!) штрафних кола. У лідери вирвалася Швеція, яка рівно пройшла всю дистанцію і свій шанс реалізувала сповна.

Норвегія фінішувала другою завдяки фінальному спурту Крістіансена, який обійшов француза Фійона Майє. Натомість збірна України фінішувала за межами топ-10. Підручний та Насико було підтягнули команду в першу п'ятірку, але погана друга стрільба останнього відкинула "синьо-жовтих" назад.

Підсумки біатлонної естафети 4x7,5 км на ЧС-2024, чоловіки:

  1. Швеція
  2. Норвегія (+11,8)
  3. Франція (12,8)

...

13. Україна (+3:43,7)

До слова, раніше Франція тріумфувала в жіночій естафеті на чемпіонаті світу-2024.

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