Франція перемогла в жіночій естафеті на ЧС-2024, Україна замкнула топ-5

Французькі біатлоністки підтвердили статус найсильніших у нинішньому сезоні перемогою в класичній естафеті на світовій першості в чеському Нове Место. Збірна України зуміла посісти п'яте місце.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.

Збірна Франції змагалася в складі Лу Жанмонно, Софі Шово, Жустін Брезаз-Буше та Жулії Сімон. Вони пройшли дистанцію за 1:15:00,8 години. Тріумфаторки чемпіонату світу мали проблеми лише в першій половині гонки. Зокрема, на першій передачі естафетної палички сенсаційним лідером виявилася Естонія. Утім, поступово балтійська команда відкотилася назад і фінішувала поза подіумом. Стараннями Брезаз-Буше та Сімон французька збірна фінішувала з комфортним відривом понад півхвилини. Срібні нагороди дісталися Швеції. Замкнула трійку призерів збірна Німеччини. Україна вийшла на гонку в складі Ірини Петренко, Юлії Джими, Анастасії Меркушиної та Христини Дмитренко. Четвірка українок обійшлася без штрафних кіл і використала 10 додаткових патронів. Черговий же класний виступ Дмитренко дозволив піднятися до п'ятірки найкращих. Підсумки біатлонної естафети 4x6 км на ЧС-2024, жінки: Франція Швеція (+38,3) Німеччина (+1:14,2) ... 5. Україна (+2:08,8)