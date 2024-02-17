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Франція перемогла в жіночій естафеті на ЧС-2024, Україна замкнула топ-5

Нове Место, Субота 17 лютого 2024 16:04
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Франція перемогла в жіночій естафеті на ЧС-2024, Україна замкнула топ-5 Фото: Збірна Франції взяла чергове "золото" на ЧС-2024 (biathlonworld.com)
Автор: Антон Федорців

Французькі біатлоністки підтвердили статус найсильніших у нинішньому сезоні перемогою в класичній естафеті на світовій першості в чеському Нове Место. Збірна України зуміла посісти п'яте місце.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.

Збірна Франції змагалася в складі Лу Жанмонно, Софі Шово, Жустін Брезаз-Буше та Жулії Сімон. Вони пройшли дистанцію за 1:15:00,8 години.

Тріумфаторки чемпіонату світу мали проблеми лише в першій половині гонки. Зокрема, на першій передачі естафетної палички сенсаційним лідером виявилася Естонія. Утім, поступово балтійська команда відкотилася назад і фінішувала поза подіумом.

Стараннями Брезаз-Буше та Сімон французька збірна фінішувала з комфортним відривом понад півхвилини. Срібні нагороди дісталися Швеції. Замкнула трійку призерів збірна Німеччини.

Україна вийшла на гонку в складі Ірини Петренко, Юлії Джими, Анастасії Меркушиної та Христини Дмитренко. Четвірка українок обійшлася без штрафних кіл і використала 10 додаткових патронів. Черговий же класний виступ Дмитренко дозволив піднятися до п'ятірки найкращих.

Підсумки біатлонної естафети 4x6 км на ЧС-2024, жінки:

  1. Франція
  2. Швеція (+38,3)
  3. Німеччина (+1:14,2)

...

5. Україна (+2:08,8)

До слова, раніше Франція виграла біатлонний мікст на чемпіонаті світу-2024.

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