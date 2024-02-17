ua en ru
Сб, 17 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сборная Швеции сенсационно выиграла мужскую эстафету на ЧМ-2024

Нове Место, Суббота 17 февраля 2024 18:56
UA EN RU
Сборная Швеции сенсационно выиграла мужскую эстафету на ЧМ-2024 Фото: Себастьян Самуэльссон завоевал для Швеции золотые медали (biathlonworld.com)
Автор: Антон Федорцив

Шведская четверка биатлонистов победила в командных стартах на мировом первенстве в чешском Нове Место.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

Скандинавская сборная выставила на эстафету Виктора Брандта, Йеспера Нелина, Мартина Понсилуому и Себастьяна Самуэльссона. Финальное время команды – 1:16:22,6 часа.

Интрига в гонке закружилась на первом этапе. Норвежец Легрейд провалил вторую стрельбу и ушел на круг штрафа, а неожиданным лидером после первого отрезка стала сборная Эстонии. Впрочем, братья Бе вывели норвежцев в лидеры, а на последний этап отправили Кристиансена с полуминутным гандикапом.

Казалось, норвежская сборная возьмет очередное "золото". Тем более на первой стрельбе удалось закрыть все мишени. Но на втором огневом рубеже Кристиансен провалился и вынужден был идти на 3 (!) штрафных круга. В лидеры вырвалась Швеция, которая ровно прошла всю дистанцию и свой шанс реализовала сполна.

Норвегия финишировала второй благодаря финальному спурту Кристиансена, обошедшему француза Фийона Майе. Зато сборная Украины финишировала за пределами топ-10. Пидручный и Насыко подтянули команду в первую пятерку, но плохая вторая стрельба последнего отбросила "сине-желтых" назад. Круг штрафа Дудченко похоронил все надежды на положительный результат.

Итоги биатлонной эстафеты 4x7,5 км на ЧМ-2024, мужчины:

  1. Швеция
  2. Норвегия (+11,8)
  3. Франция (12,8)

...

13. Украина (+3:43,7)

К слову, ранее Франция триумфовала в женской эстафете на чемпионате мира-2024.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чемпионат мира Сборная Украины Биатлон
NEWS
Что значит выход ВСУ из Авдеевки и как это повлияет на ситуацию на фронте: мнения экспертов
Что значит выход ВСУ из Авдеевки и как это повлияет на ситуацию на фронте: мнения экспертов
DAILY
Почему ВСУ вышли из Авдеевки и будет ли Россия наступать дальше: чего ждать на фронте
Данила Крамаренко, Дмитрий Левицкий Почему ВСУ вышли из Авдеевки и будет ли Россия наступать дальше: чего ждать на фронте