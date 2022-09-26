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Збірна Шотландії зазнала нових втрат перед Україною: основні форварди підхопили вірус

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Понеділок 26 вересня 2022 18:28
Збірна Шотландії зазнала нових втрат перед Україною: основні форварди підхопили вірус Фото: Стів Кларк змушений грати без низки лідерів (scottishfa.co.uk)
Автор: Антон Федорців

Головний тренер збірної Шотландії Стів Кларк розповів про нові кадрові проблеми напередодні вирішального матчу Ліги націй 2022/23 проти національної команди України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

Матч Україна – Шотландія відбудеться 27 вересня в Польщі. Поєдинок прийме стадіон "Краковія" у Кракові. Старт зустрічі призначений на 21:45 за київським часом.

"У нашому таборі якийсь вірус, звичайна хвороба. Два наші нападники, Дайкс та Адамс, почуваються не дуже добре, але вони все одно вирушають із нами до Кракова. Так, у нас є певні кадрові проблеми, але в нас також є рішучість зіграти з Україною й закінчити справу в групі Ліги націй", – заявив Кларк.

Дайкс став головним героєм поєдинку шотландської та української збірних 21 вересня. Тоді нападник оформив дубль і забезпечив "Тартановій армії" перемогу над українцями (3:0) та лідерство в квартеті B1 турніру.

Раніше під питанням опинилася участь у другому матчі оборонців Тірні та Хікі. Натомість хавбек "Манчестер Юнайтед" Мактоміней гарантовано пропустить поєдинок проти збірної України через дискваліфікацію.

Напередодні переможцями груп у Дивізіоні A стали збірні Хорватії та Нідерландів. Обидві національні команди зіграють у "фіналі чотирьох" Ліги націй 2022/23 у червні наступного року. Ці матчі відбудуться у Нідерландах.

До слова, українська збірна розгромила Вірменію на виїзді та набрала 10 очок у групі Ліги націй.

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