Сборная Шотландии понесла новые потери перед Украиной: основные форварды подхватили вирус

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ .

Матч Украина – Шотландия состоится 27 сентября в Польше. Поединок примет стадион "Краковия" в Кракове. Старт встречи назначен на 21:45 по киевскому времени.

"В нашем лагере какой-то вирус, обычная болезнь. Два наших нападающих, Дайкс и Адамс, чувствуют себя не очень хорошо, но они все равно отправляются с нами в Краков. Да, у нас есть определенные кадровые проблемы, но у нас тоже есть решимость сыграть с Украиной и закончить дело в группе Лиги наций", – заявил Кларк.

Дайкс стал главным героем поединка шотландской и украинской сборной 21 сентября. Тогда нападающий оформил дубль и обеспечил "Тартановой армии" победу над украинцами (3:0) и лидерство в квартете B1 турнира.

Ранее под вопросом оказалось участие во втором матче защитников Тирни и Хики. В свою очередь хавбек "Манчестер Юнайтед" Мактоминей гарантированно пропустит поединок против сборной Украины из-за дисквалификации.

Накануне победителями групп в дивизионе A стали сборные Хорватии и Нидерландов. Обе национальные команды сыграют в "финале четырех" Лиги наций 2022/23 в июне следующего года. Эти матчи пройдут в Нидерландах.