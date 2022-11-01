UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Збірна Японії оголосила заявку на ЧС-2022: хто потрапив у список

Фото: Хадзіме Моріясу – головний тренер збірної Японії (japantimes.co.jp)
Автор: Антон Федорців

Тренерський штаб національної команди Японії оприлюднила список футболістів, які поїдуть на Мундіаль у Катарі. Старт турніру запланований на 20 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter асоціації.

Керманич "блакитних самураїв" Хадзіме Моріясу вирішив відразу оголосити остаточний перелік виконавців. У заявці максимальна кількість виконавців – 26 гравців.

Більшість футболістів збірної Японії виступає в Європі. Зокрема, до заявки потрапив одноклубник Олександра Зінченка в лондонському "Арсеналі" Такехіро Томіясу. Натомість не потрапив у список обраних бомбардир шотландського "Селтіка" Кього Фурухасі.

Японія на Мундіалі гратиме в квартеті E. Там її суперниками стануть збірні Німеччини, Коста-Ріки та Іспанії. Перший матч – 23 листопада проти Бундестім.

Фінальна заявка збірної Японії на ЧС-2022:

Воротарі: Гонда, Шмідт, Кавасіма

Захисники: Ямане, Сакаї, Єсіда, Томіясу, Танігуті, Ітакура, Хірокі Іто, Нагатомо, Накаяма

Півзахисники: Ендо, Моріта, Танака, Сібасакі, Мітома, Камада, Доан, Дзюня Іто, Мінаміно, Кубо, Сома

Нападники: Маеда, Асано, Веда

Раніше італійська збірна отримала шанс поїхати на ЧС-2022 після провальної кваліфікації. "Скуадра Адзурра" на Мундіалі в Катарі може замінити збірну Тунісу. Африканців готуються покарати за втручання уряду в роботу футбольної федерації.

До слова, напередодні УАФ анонсувала звернення до ФІФА щодо дискваліфікації збірної Ірану з ЧС-2022.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чемпіонат світуЧМ-2022