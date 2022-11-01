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Сборная Японии объявила заявку на ЧМ-2022: кто попал в список

Фото: Хадзимэ Мориясу – главный тренер сборной Японии (japantimes.co.jp)
Автор: Антон Федорцив

Тренерский штаб национальной команды Японии обнародовал список футболистов, которые отправятся на Мундиаль в Катаре. Старт турнира намечен на 20 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter ассоциации.

Наставник "синих самураев" Хадзимэ Мориясу решил сразу объявить окончательный перечень исполнителей. В заявке максимальное количество исполнителей – 26 игроков.

Большинство футболистов сборной Японии выступает в Европе. В частности, в заявку попал одноклубник Александра Зинченко в лондонском "Арсенале" Такехиро Томиясу. В свою очередь не попал в список избранных бомбардир шотландского "Селтика" Кего Фурухаси.

Япония на Мундиале сыграет в квартете E. Там ее соперниками станут сборные Германии, Коста-Рики и Испании. Первый матч – 23 ноября против Бундестима.

Финальная заявка сборной Японии на ЧМ-2022:

Вратари: Гонда, Шмидт, Кавасима

Защитники: Ямане, Сакаи, Йесида, Томиясу, Танигути, Итакура, Хироки Ито, Нагатомо, Накаяма

Полузащитники: Эндо, Морита, Танака, Сибасаки, Митома, Камада, Доан, Дзюня Ито, Минамино, Кубо, Сома

Нападающие: Маэда, Асано, Веда

Ранее итальянская сборная получила шанс поехать на ЧМ-2022 после провальной квалификации. "Скуадра Адзурра" на Мундиале в Катаре может заменить сборную Туниса. Африканцев готовятся наказать за вмешательство правительства в работу футбольной федерации.

К слову, накануне УАФ анонсировала обращение в ФИФА относительно дисквалификации сборной Ирана на ЧМ-2022.

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