Збірна Норвегії тріумфувала в чоловічій естафеті, Україна провалила гонку

Норвезькі біатлоністи перемогли в біатлонній естафеті на етапі Кубка світу 2023/24 в німецькому Рупольдінгу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів .

Скандинавська збірна вкотре не мала рівних у командному змаганні. Перемога стала 11-ю поспіль для норвежців в естафетах.

Стурла Гольм Легрейд та Йоганнес Дале виступали на рівних із групою інших на перших двох відрізках. Ключовим же в боротьбі за "золото" став третій етап. Там кольори Норвегії захищав Тар'єй Бьо та з влучною стрільбою і високою швидкістю "привіз" збірним Франції та Швейцарії понад 40 секунд.

Ветле Шостаду Крістіансену на фінальному відрізку залишалося лише не зіпсувати звареної партнерами "каші". З цим завданням він упевнено впорався, випередивши збірну Німеччини на 45 секунд. Трійку призерів замкнула Італія, що залишила позаду на трасі французів.

Збірна України естафету провалила. Геть не пішли справи в Артема Прими, який використав усі 6 додаткових патронів на двох вогневих рубежах, пішов на штрафне коло та передав естафету останнім. Дмитро Підручний (2 додаткові патрони), Денис Насико та Віталій Мандзин (1 коло штрафу) зуміли підняти команду лише на 18-те місце.

Підсумки біатлонної естафети 4x7,5 км, чоловіки:

Норвегія Німеччина (+45,0) Італія (+58,7)

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18. Україна (+4:44,5)

Напередодні жіноча збірна України провела найкращу гонку в сезоні. Четвірка в складі Петренко, Джими, Меркушиної-старшої та Дмитренко посіла 5-те місце. "Золото" забрала збірна Франції.