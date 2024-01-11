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Сборная Норвегии триумфовала в мужской эстафете, Украина провалила гонку

Рупольдинг, Четверг 11 января 2024 16:46
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Сборная Норвегии триумфовала в мужской эстафете, Украина провалила гонку Фото: Тарьей Бьо больше всего приложился к победе Норвегии (facebook.com/tarjeiboe)
Автор: Антон Федорцив

Норвежские биатлонисты победили в биатлонной эстафете на этапе Кубка мира 2023/24 в немецком Рупольдинге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

Скандинавская сборная снова не имела равных в командном соревновании. Победа стала 11-й подряд для норвежцев в эстафетах.

Стурла Хольм Легрейд и Йоханнес Дале выступали на равных с группой других на первых двух отрезках. Ключевым же в борьбе за "золото" стал третий этап. Там цвета Норвегии защищал Тарьей Бе и с меткой стрельбой и высокой скоростью "привез" сборным Франции и Швейцарии более 40 секунд.

Ветле Шостаду Кристиансену на финальном отрезке оставалось лишь не испортить сваренную партнерами "кашу". С этой задачей он уверенно справился, опередив сборную Германии на 45 секунд. Тройку призеров замкнула Италия, оставившая позади на трассе французов.

Сборная Украины провалила эстафету. Совсем не пошли дела у Артема Примы, который использовал все 6 дополнительных патронов на двух огневых рубежах, пошел на штрафной круг и передал эстафету последним. Дмитрий Пидручный (2 дополнительных патрона), Денис Насико (0) и Виталий Мандзин (1 круг штрафа) сумели поднять команду лишь на 18-е место.

Итоги биатлонной эстафеты 4x7,5 км, мужчины:

  1. Норвегия
  2. Германия (+45,0)
  3. Италия (+58,7)

...

18. Украина (+4:44,5)

Накануне женская сборная Украины провела лучшую гонку в сезоне. Четверка в составе Петренко, Джимы, Меркушиной-старшей и Дмитренко заняла 5-е место. "Золото" забрала сборная Франции

К слову, накануне вспомнили предыдущие старты украинских биатлонистов в Рупольдинге.

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