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Сборная Норвегии по биатлону выиграла женскую эстафету в Эстерсунде, Украина за пределами топ-10

Эстерсунд, Среда 29 ноября 2023 17:56
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Сборная Норвегии по биатлону выиграла женскую эстафету в Эстерсунде, Украина за пределами топ-10 Фото: Ингрид Ланнмарк Таннреволд принесла победу Норвегии (aftenposten.no)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Норвегии триумфовала в эстафете на этапе Кубка мира 2023/24. В свою очередь сборная Украины финишировала на 12-й строчке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

Скандинавская сборная в составе Йохансен, Арнеклейв, Кноттен и Таннреволд завоевала золотые медали. Норвежская четверка одолела 24 км общей дистанции за 1:18:48.3 часа.

Победительницы гонки избежали штрафных кругов и использовали 9 дополнительных патронов. На финальном этапе норвежки обошли хозяек соревнований – сборную Швеции. Ханна Эберг во время второй стрельбы не смогла закрыть одну из мишеней и ушла на штрафной круг.

На дистанцию Швеция вернулась на третьей позиции. На трассе Эберг сумела обойти немку Пройс. Впрочем, догнать сборную Норвегии времени уже не хватило. Сборная Украины в составе Дмитренко, Блашко, Кривонос и Петренко провела гонку неудачно – 1 штрафной круг, 9 дополнительных патронов.

Итоги биатлонной эстафеты 4x6 км, женщины:

  1. Норвегия
  2. Швеция (+41,6)
  3. Германия (+47,9)

...

12. Украина (+6:05,3)

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