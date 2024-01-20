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Збірна Німеччини виграла мікст в Антгольці, Україна замкнула топ-10

Фото: Юстус Штрелов здобув першу перемогу в сезоні (facebook.com/justusstrelow96)
Автор: Антон Федорців

Німецька команда біатлоністів у складі Ванесси Фойгт і Юстуса Штрелова тріумфувала в одиночній змішаній естафеті на етапі Кубка світу 2023/24 в Італії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.

Німеччина подолала дистанцію гонки за 38:58,0 хвилин. На чотирьох вогневих рубежах збірна-переможниця використала лише один додатковий патрон.

У претенденти на перемогу німці вийшли після першої стрільби. Зовсім поруч опинилася Франція, Україна, Фінляндія і Швейцарція. Утім, частина конкурентів відпала вже на наступному рубежі, а після четвертої стрільби німецька збірна почала йти в гордій самотності.

Зрештою, на фініші дует Фойгт і Штрелова відірвався від конкурентів на понад 10 секунд. Другими фінішували норвежці, використавши аж 8 додаткових патронів. Доповнила подіум збірна Австрії – плюс чотири патрони та майже півхвилини відставання.

Честь України в змаганнях відстоювали Христина Дмитренко та Артем Тищенко. Молода чернігівка класно стартувала, але згодом опустилася з третього місця аж на 12-те. Далі українська пара біатлоністів зуміла лише трохи підкорегувати результат, використавши по 3 додаткових патрони.

Підсумки біатлонної одиночної змішаної естафети 4x1,5 + 5x1,5 км:

  1. Німеччина
  2. Норвегія (+11,2)
  3. Австрія (+28,3)

...

10. Україна (+1:09,9)

До слова, раніше Прима показав найкращий результат українців у нинішньому сезоні.

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