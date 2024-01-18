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Бьо-молодший виграв гонку в Італії, Прима показав найкращий результат України в сезоні

Антгольц, Четвер 18 січня 2024 17:10
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Бьо-молодший виграв гонку в Італії, Прима показав найкращий результат України в сезоні Фото: Артем Прима показав дев'ятий час на фініші (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Норвезький біатлоніст Йоганнес Бьо тріумфував у гонці в італійському Антгольці на старті чергового етапу Кубка світу 2023/24. Українець Артем Прима зумів фінішувати в першій десятці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.

Титулований норвежець тріумфував у перших стартах на італійській землі. Він подолав 15-кілометрову дистанцію за 37:28,0 хвилин.

Бьо-молодший переміг завдяки влучній стрільбі та високій швидкості. Він закрив усі 20 мішеней на чотирьох вогневих рубежах. Скандинав на півтора хвилини випередив свого старшого брата – Тар'єя. Замкнув трійку призерів німець Йоганнес Кюн.

Найкращим серед українців став Артем Прима. Він припустився лише одного промаху – на третій стрільбі – та зумів фінішувати на 9-й сходинці. Решта його співвітчизників завершили перегони за межами топ-50.

Підсумки короткої індивідуальної біатлонної гонки 15 км, чоловіки:

    1. Йоганнес Бьо
    2. Тар'єй Бьо (+1:36,1)
    3. Йоганнес Кюн (+1:44,0)

    ...

    9. Артем Прима (+2:38,8)

    57. Артем Тищенко (+5:56,6)

    77. Денис Насико (+7:25,9)

    80. Тарас Лесюк (+7:31,8)

    81. Дмитро Грущак (+7:51,3)

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