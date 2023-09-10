Збірна Німеччини сенсаційно вперше в історії стала чемпіоном світу з баскетболу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Чемпіонат світу, чоловіки, фінал

Німеччина – Сербія – 83:77 (23:26, 24:21, 22:10, 14:20)

У стартовій чверті жодна з команд не змогла захопити ініціативу з перших хвилин. Спершу сильнішими виглядали балканці. Згодом на кілька пунктів попереду опинилася німецька команда. Зрештою, гору взяли серби, які "привезли" суперникам +3.

Підопічні Светіслава Пешіча спробували розвинути перевагу в другій 12-хвилинці. Балканська збірна відірвалася на 5 пунктів, але німці зуміли відігратися. Більше того, Бундестім додала в активності, ліквідувала увесь дефіцит очок і пішла на велику перерву з нічиєю (47:47).

А ось третя чверть стала бенефісом збірної Німеччини. Хлопці Гордона Герберта впродовж усього відрізку були сильнішими під обома щитами та методично збільшували власну перевагу. Фактично німці декласували Сербію, забезпечивши 12-очкову перевагу.

Клас збірної дозволив команді почуватися безпечно у фінальній чверті. Так, серби полетіли вперед із наміром відігратися. Та Німеччина виявилася готовою до такого розвитку подій та погасила запал балканців. Як наслідок, збірна Сербії відіграла лише половину відставання і віддала німцям прем'єрне чемпіонство.

Найрезультативнішим у матчі став оборонець збірної Німеччини Денніс Шредер. До свого активу він записав 28 очок, зробив 2 підбирання і віддав 2 передачі. У складі сербської команди найбільше набрав оборонець Алекса Аврамовіч (21 пункт).

Для Німеччини тріумф на ЧС-2023 став вершиною в історії. Досі найкращим результатом Бундестім була "бронза" на ЧС-2002. На континентальному ж рівні найбільший успіх – перемога на Євробаскеті-1993.